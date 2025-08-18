Vil begrense bruken av kinesisk utstyr i Forsvaret

KrF mener kinesisk utstyr kan øke risikoen for spionasje.

Soldat fra Heimevernet bruker Hytera under øvelse Fjellrev 2023.
Heimevernet over hele landet bruker sambandsutstyr fra den kinesiske produsenten Hytera.

Innenriks

Kenneth Stensrud Journalist
Publisert

Siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022 har trusselbildet i Norge endret seg betydelig. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skrev i årets risikoanalyse at norske myndigheter og virksomheter må være forberedt på sabotasje, påvirkning og bruk av sammensatte trusler mot norske interesser i tiden framover. 

Samtidig har forsvars- og sikkerhetspolitikk blitt viet mye oppmerksomhet i programmene til samtlige partier i forkant av høstens stortingsvalg.

I KrFs program har de lagt inn et punkt som ingen andre partier har:

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

våpenproduksjon forsvaret innenriks sikkerhetsrisiko kina teknologi nyheter krf
Powered by Labrador CMS