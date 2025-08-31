– Vi trenger statlig støtte til industrien mer enn noensinne

Harald Solberg i Norsk Industri mener Norge ikke bør gå motsatt veg enn alle andre land - og fjerne virkemiddelapparatet til norsk industri. Foto: Norsk Industri

Han er administrerende direktør i Norsk Industri, som er den største landsforeningen i NHO og representerer mer enn 2 500 medlemsbedrifter med rundt 130 000 ansatte.

– Vi tåler spissformuleringer i en valgkamp. Men det er uriktig å skape et inntrykk av at alle offentlige støtteordninger er sløsing eller «tilkarring». Å kutte alle ordninger i virkemiddelapparatet vil være svært alvorlig både for teknologiutvikling, investeringer og konkurransekraft, sier Harald Solberg til FriFagbevegelse.

Ble en ordkrig

For en uke siden besøkte LO-leder Kine Asper Vistnes smelteverket Wacker Chemicals, som har fått 85 millioner kroner i støtte fra Enova til en pilot som er kostnadsberegnet til 350 millioner kroner.

Smelteverket må bytte ut fossilt kull med klimavennlig biokarbon i produksjonen av silisium om et resultat av den grønne omstillingen.

I etterkant har det utviklet seg en ordkrig mellom Vistnes og Frp-leder Sylvi Listhaug om behovet og viktigheten av statens virkemiddelapparat.

– Må stille opp

– Virkemiddelapparatet er viktigere enn noensinne. Det handler om å avlaste en stor risiko samtidig som det utløser mye privat kapital, poengterer LO-lederen.

– Utenlandske selskap har sugerør i statskassa. LO jobber ikke for sine medlemmer, men utenlandske firmaer som karrer til seg penger fra statskassa, parerte Sylvi Listhaug i «Politisk kvarter». Hun mener selskapene kan ta investeringene selv. Unntaket er mineralnæringen.

Nå får LO-lederen støtte hos administrerende direktør i Norsk Industri, Harald Solberg. Han ser med bekymring på hvordan denne diskusjonen har utartet.

Han viser til at vi lever i en urolig verden.

– Det er viktigere enn noen gang å løfte blikket og vurdere om det ikke er ganske smart at vi i Norge kan produsere både energi, metaller og ferdige produkter som både vi, våre allierte og nærmeste naboer trenger.

– En unik fordel

– Alle land rundt oss har et virkemiddelapparat som bidrar til å redusere risiko for industrielle investeringer. Det er vi helt avhengig av for å kunne bygge en industri for framtida, sier han til FriFagbevegelse.

– Det er en unik fordel å ha noe å by på i det internasjonale spillet i en verden som preges av sterkere strategisk interessekamp. Norges rolle som energinasjon og industrinasjon er for viktig til at vi bør sette den på spill, sier Harald Solberg.

Stridens hovedkjerne dreier seg om Innovasjon Norge, som Frp vil legge ned.

Fremskrittspartiet mener «dagens ordning med Innovasjon Norge bør avvikles i sin nåværende form og pengene tilbakeføres til private investorer som et bidrag til å finansiere fjerning av formuesskatten» heter det i Frps partiprogram.

Mer – ikke mindre

Håkon Haugli er daglig leder i Innovasjon Norge. Han ønsker debatten velkommen og legger ikke skjul på at Innovasjon Norge kan bli bedre. Men om den bør avvikles?

– Svaret er nei. Norge trenger mer, ikke mindre innovasjon, sier han til FriFagbevegelse.

Håkon Haugli er daglig leder i Innovasjon Norge. Foto: Leif Martin Kirknes / LO Media

Tilgangen til privat risikokapital er blitt vanskeligere. Investeringer i forskning og utvikling faller. Og Norge går tilbake i sammenligninger av innovasjonsevne, mener han.

– Det er et tankekors at dette i det hele tatt er tema, mener han.

Hans retoriske svar er: Hva er alternativet?

– Innovasjon Norge har mange offisielle oppgaver som noen må ha ansvaret for. Vi er Norges offisielle aktør for eksport- og investeringsfremme, samt Norges turistråd. Vi bistår hele bredden i næringslivet med rådgivning og som innovasjonsbank og fremmer Norge, reiselivet og norske bedrifter i internasjonale markeder, sier Håkon Haugli.

Han minner om at en krone fra Innovasjon Norge utløser det dobbelte i privat kapital. Og at den norske stat får 300 millioner kroner i utbytte fra Innovasjon Norge hvert år.

– Argumentet om at vi bare deler ut penger faller dermed på sin egen urimelighet, påpeker han.

Reagerer kraftig

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) reagerer kraftig på de stadige påstandene om at statlig støtte er sløseri fra Sylvi Listhaug.

Næringsminister Cecilie Myrseth er lei alle påstandene til Sylvi Listhaug om sløsing av statlige midler. Foto: Jonas Sandboe

– Vi må drive med utvikling, innovasjon, og en grønn omstilling for å sikre arbeidsplasser i framtida. Man kan ikke legge ned alt, kutte ut Innovasjon Norge, ikke bruke penger på havvind, og la markedet styre alt og tenke at formuesskatten skal løse hele omstillingen. Sylvi Listhaug skjønner faktisk ikke behovene til norsk industri og hvordan vi skal sikre arbeidsplassene, sier Cecilie Myrseth.

– Vi driver ikke med subsidier. Vi driver med risikoavlastning og støtte i en tidlig fase. Norge stiller opp for industrien og omstillingen samtidig som vi stiller krav, sier Cecilie Myrseth.

Alternativet mener hun er å la industrien seile sin egen sjø.

Sylvi Listhaug har ikke tid til å svare på påstandene i en travel valgkamp. Tor Mikkel Wara, førstekandidat for Frp i Oslo, hevder imidlertid at de faglige rådene fra både regjeringens eget finanspolitiske råd og OECD advarer mot de norske næringssubsidiene.

– Finanspolitisk råd bruker ordet tilkarringsvirksomhet og sier at staten er uegnet til å plukke vinnere. Vi deler denne vurderingen, sier han til FriFagbevegelse.

Tor Mikkel Wara mener kutt i formuesskatten vil bli brukt til innovasjon. Foto: Leif Martin Kirknes / LO Media

– Jeg har forståelse for ønske om mer risikokapital, men det bør løses ved å la investorene beholde mer av pengene. Hadde vi ikke hatt formuesskatt under Støre-regjeringen ville kapitalmarkedet vært tilført over 100 milliarder kroner til innovasjon og investeringer de siste fire årene, sier han til FriFagbevegelse.