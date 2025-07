Isak Isaksen var en av flere demonstranter som tok plass utenfor årets første valgkampduell i håp om at politikerne hører og tar til handling for å trekke Oljefondet ut av investeringer i Israel. FOTO: Gabriella Løkke

Palestinaflagget vaiet i vinden og ropene om å bli hørt og at til handling ble gjentatt med full kraft.

– Vi står her i dag for at Jonas skal høre på budskapet vårt om at han må gjøre mer, forklarer Isak Isaksen, som Dagsavisens reporter fikk tatt en prat med mens nevnte politiker hadde tatt plass på innsiden av Carl's i Oslo der debatten onsdag kveld finner sted.

– Er budskapet bare til Jonas eller til Sylvi også?