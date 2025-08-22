– Vi kommer til å se et mer «europeisk» Nato
Tross Nato-vennlige toner fra Donald Trump, kan vi snakke om et historisk vendepunkt for USA og Europa, ifølge ekspert.
Britisk soldat avbildet på Nato-øvelse i Polen.
Foto: Wojtek Radwanski / AFP / NTB
Verden
– Jeg mener vi kan snakke om et tidsskille. Det er en forakt
fra Donald Trump og Trump-administrasjonen. Ikke bare mot Europa, men også
generelt mot institusjonalisert samarbeid i det transatlantiske fellesskapet,
sier Bjørn Olav Knutsen til Dagsavisen.
Han er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI),
med europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk som spesialfelt.
Scholz' «zeitenwende»