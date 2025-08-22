– Vi kommer til å se et mer «europeisk» Nato

Tross Nato-vennlige toner fra Donald Trump, kan vi snakke om et historisk vendepunkt for USA og Europa, ifølge ekspert.

Britisk soldat avbildet på Nato-øvelse i Polen.

Jørn H. Skjærpe
Journalist
Publisert

– Jeg mener vi kan snakke om et tidsskille. Det er en forakt fra Donald Trump og Trump-administrasjonen. Ikke bare mot Europa, men også generelt mot institusjonalisert samarbeid i det transatlantiske fellesskapet, sier Bjørn Olav Knutsen til Dagsavisen.

Han er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), med europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk som spesialfelt.

Scholz' «zeitenwende»

