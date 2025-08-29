– Vi gjør alt for at det ikke skal skje igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Vi slet litt med å holde trykket oppe og falt under sperregrensen med så lite som 1721 stemmer. Nå gjør vi alt vi kan for at dette ikke skal skje igjen, sier partileder Arild Hermstad til Dagsavisen.



I 2021 lå partiet an til å få sju mandater på Stortinget etter de første prognosene på valgkvelden. Men da stemmelokalene var stengt og det endelige resultatet ble talt opp, endte MDG under sperregrensen med 3,9 prosent.