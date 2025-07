– Vi gir dem mat, og så prøver vi å drepe dem

Det finnes over 60 arter av rotter over hele verden. Den vanligste i Norge er brunrotten, mens svartrotten er sjelden og regnes som utryddet. FOTO: Anna Moneymaker / NTB

Saken oppsummert Rotter har alltid vært en del av menneskers hverdag og forbindes ofte med sykdom og fare.

Historisk sett har det vært mange forsøk på å utrydde rotter, men de har vist seg å være svært tilpasningsdyktige.

Forskning viser at utryddelse av rotter ikke nødvendigvis reduserer risikoen for sykdomsspredning, og kan kanskje til og med øke den.

For å håndtere rotteproblemet bærekraftig, må vi fokusere på forebygging og bedre avfallshåndtering, og akseptere at rottene er her. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Skadedyrkontrollører melder om en økt rotteplage, både i Oslo og andre storbyer. I fjor satte Oslo kommune inn ekstraordinære tiltak for å ta knekken på mengden, men så snart tiltakene ble avsluttet, skjøt rottebestanden i været igjen.

Det er en klassiker fra tidens begynnelse. Rotter forbindes med sykdom, skitt og fare, et rykte de har hatt siden 1300-tallet. Da bidro svartrottenes lopper til spredningen av Svartedauden, pesten som tok livet av rundt halvparten av Europas befolkning.

Etter at pesten nådde Midt-Volga i 1345, døde rundt 90 prosent av Europas rotter. De få som overlevde, formerte seg raskt.

Siden har det vært et endeløst kappløp mellom mennesker og rotter. Globalt sett koster bekjempelsen knyttet til denne «krigen mot rottene» anslagsvis 500 millioner amerikanske dollar hvert år. I dag er brunrotten den eneste vanligste rottearten i Norge og andre deler av verden.

Kolonial rottekrig

– Folk mener det er for mange rotter, og så starter de en rottekrig. Det er en gammel historie, sier Tuomas Aivelo, sykdomsøkolog og evolusjonær parasitteolog ved Universitetet i Helsingfors.



I gamle dager var rottene en del av hverdagen. Folk levde med dem, og kanskje slo man en og annen rotte i hjel med kosten når den trengte seg inn. Det var først på 1900-tallet at man tok i bruk større, mer organiserte og strategiske grep for å bekjempe gnagerbestanden.

Etter at den tredje pestpandemien spredte seg fra Hongkong i 1894, innførte den franske kolonimakta i Vietnam en dusørordning i Hanoi – én avkappet rottehale for én utbetaling.

Innsatsen dette året omtales som Den store Hanoi-rottemassakren i 1902, og til og med 1903 ble nesten 645.000 rotter fanget. Dusørordningen mislyktes imidlertid fordi vietnamesiske motstandsfolk begynte å avle rotter for å samle haler og tjene penger.

Pest-respons førte til praksiser som planlagt brannstiftelse, riving og tvangsflytting. FOTO: Hein Nouwens / iStock

I årene etter ble pestutbrudd i franske kolonihavner som Dakar i Senegal møtt med ekstrem maktbruk. Kolonistyret kombinerte rottejakt med nedbrenning av eldre bydeler og kjemisk fumigering , der gass som svoveldioksid og klor ble pumpet inn i kloakkene. Bare i Senegal fanget den franske kolonimakten over fire millioner rotter mellom 1922 og 1927.

I 1908 erklærte helseeksperter verden over, ledet an av Frankrike, en global krig mot rotter, ofte med krav om fullstendig utryddelse av hele arten. Men rottene forsvant ikke. Ifølge noen anslag finnes det i dag mellom 7 og 15 milliarder rotter i verden – det vil si omtrent én til to rotter for hvert menneske på kloden.

Ingen bevis

Selv om metoden for utrydding av rotter har endret seg fra halekapping, eksperimentelle salmonellavåpen og gass som steg opp som damp og forurenset folks hjem, har målet om å fjerne gnageren fra bybildet ikke endret seg særlig. Både fordi man frykter smitte fra rotte til menneske, men også fordi rottene kan gnage elektriske ledninger og skape brannfare.

– I vårt nyeste prosjekt fant vi ingen bevis for at utryddelse reduserer risikoen for overføring av sykdommer fra rotter til mennesker, forteller Tuomas Aivelo.

I 2018 startet han et tverrfaglig byrotteprosjekt ved Universitet i Helsingfors. Her studerer de blant annet hvorfor mennesker starter rottekriger og hva effektene av rotteutryddelser er. Prosjektets formål er å gjøre relasjonen mellom mennesker og rotter mindre voldelig.

– Sykdomsøkologisk gir det mening at jo flere rotter, desto flere patogen sirkulerer. Men hvis du begynner å drepe rotter, kan det kanskje øke risikoen for smitte. I Storbritannia oppdaget man at når man drepte grevlinger for å redusere sykdom, begynte de gjenværende dyrene å bevege seg mer og risikoen økte. Vi ser det samme med flaggermus, sier Aivelo.

Han antar at det samme gjelder for rotter. Når en koloni blir forstyrret ved at enkelte individer fjernes, kollapser det sosiale systemet. Det kan gjøre rottene mer aggressive, og at de sprer seg til nye områder.



En salmonellabakterie ble utviklet mot rotter før første verdenskrig. Det ble tidlig knyttet til salmonella hos mennesker, men ble brukt til 1950-tallet av franskmennene. FOTO: UlyssePixel / iStock

– Derfor studerer vi nå hvordan rotter beveger seg, populasjonsstruktur, patogenene, og ser deretter hva som skjer etter skadedyrkontroll. Vi vet at det ofte skjer en «rebound» der bestanden øker igjen etter kort tid.

Skadedyrskontroll kan altså dempe symptomene, men fjerner ikke selve problemet. Etter utrydding ser man ofte at rottebestanden tar seg opp igjen, enten fordi noen dyr har overlevd, eller fordi nye finner veien inn.



Aivelo tror absolutt ikke det er mulig å fjerne alle rotter i Oslo.

– Spørsmålet er: hva er et akseptabelt nivå av rotter? I Norden er vi på yttergrensen for hvor rotter kan leve, men i byene klarer de seg. Rottene er helt avhengige av oss, særlig om vinteren. Vi gir dem mat, og så prøver vi å drepe dem. Det er blandede signaler.

Oslokrigen

I vinterkulda 1930 erklærte Oslo og Aker kommune storkrig mot rottene, som Dagsavisen har omtalt tidligere.

En nyopprettet komité la en plan om å først fjerne matavfall, og deretter skulle de mellom 500.000 og 700.000 rottene i gatene forgiftes. Oslo kommune bevilget 10.000 kroner til krigen, og nesten 18.000 kilo rottegift ble lagt ut.

Planen slo delvis feil. Rottene valgte ofte bort giften, som i stedet førte til at hunder og katter døde.

– Vi aksepterer at noen andre arter dør for at vi skal få drept rotter. I Finland dør noen få katter og hunder i året av rottegift– men når det blir titalls, blir det for mye. Én baby ville vært én for mye. Men det sier noe om hvor langt vi er villige til å gå for å kvitte oss med rotter, sier Aivelo.



Rottekomiteen i Oslo hevdet i sin tid at rottekrigen ga resultater. 78 prosent flere eiendommer ble regnet som rottefrie, og et økonomisk overskudd på 21.000 kroner ble satt av til et nytt fond for rotteutryddelse.

Oslo, cirka 1930. Bymiljøetaten har i nyere tid forsøkt ekstraordinær rottebekjempelse. Tiltak var effektive mens de pågikk, men rottene kom tilbake etterpå. FOTO: NTB

Etter krigen endret strategiene seg. På 1940-tallet lanserte Oslo kommune flere rottetiltak, som at Oslo-folk kunne levere rottehaler til desinfeksjonsanstalten og få 25 øre stykket. Ordningen ble videreført etter frigjøringen og lovfestet i kommunen, med minst én utryddelsesprosess i året.

Bestanden ble trolig presset ned, men likevel er rottene i dag en del av byens liv, og kanskje like mange som for snart hundre år siden.

Indre blødninger og organsvikt

Én ting er at rotteutryddelse ikke har vist seg særlig effektivt, siden populasjonen alltid blomstrer opp på ny. En annen bekymring er at rottegift beveger seg oppover i næringskjeden. I 2019 ledet Veterinærinstituttet en studie der 254 rovdyr ble undersøkt. Spor av muse- og rottegift ble funnet hos 67 prosent av dem.

I tillegg kan for små doser med gift føre til at rottene ikke dør, men i stedet blir sløve og overvektige. Også det kan øke risikoen for sykdomsspredning, forklarer Aivelo.

På 1940-tallet kom første generasjonen av rottegiften antikoagulanita, som egentlig er legemidler tiltenkt å hindre blodet fra å størkne hos mennesker. Spiser man for mye, og er en rotte, er saken derimot en annen. I løpet av en ukes tid etter inntak av giften, vil rotten – langsomt og smertefullt – dø av indre blødninger og organsvikt.

Bruk av rottegift fører til sekundær forgiftning hos rovdyr og fugler som spiser forgiftede rotter. FOTO: Nigel Harris / iStock

Andregenerasjonen kom på 1970-tallet, og selv om den langtrukne døden kan reise spørsmål om dyrevelferd, er denne fortsatt mye brukt i verden. Det er blant annet fordi den er tryggere for mennesker enn tidligere rodenticider.

Dør rotten av antikoagulantia etter en uke, kan de andre rottene ikke koble dødsfallet til giften. Rotter har neofobi , og lærer også fort, forklarer Aivelo.

– De er ofte redde for nye ting, særlig i stabile miljøer som kolonihager. I mer kaotiske steder som bakgater i Vancouver, må de være mer modige. Rotter har erobret verden av samme grunn som mennesker, nemlig høy tilpasningsevne.

Alt tyder på at rottebestanden globalt vil vokse. Klimaforandringer gir høyere temperaturer, og flere mennesker gir økt forbruk.

– Rotter lever av overskudd fra menneskers forbruk. De er indikatorer på sirkulær økonomi : Hvis det finnes rotter, fungerer ikke den sirkulære økonomien, sier Aivelo.

Leve sammen

– Et godt utgangspunkt er en sammenhengende kommunikasjon mellom arter. Forskningen vår sier at rottebekjempelse egentlig handler om kontroll av mennesker. Ikke mat fuglene, kast mat i søppelkassen, lukk søppellokkene, ikke hell grøt i sluket, og så videre, sier Aivelo og fortsetter:

– En del av en mer bærekraftig sameksistens er at mennesker faktisk forsøker å begrense muligheten for at rotter kommer inn.

Det krever imidlertid mye kunnskap og erfaring, og det kan også være arbeidskrevende hvis rotten allerede har trengt seg inn. I tillegg finnes det ulike holdninger hos folk, påpeker forskeren. Det varierer hvor mye folk bryr seg og ser rottene som et problem.

– Vi studerte fuglemating, og det er ganske vanlig at når folk mater fugler, så roper naboene over gjerdet: «Hvorfor mater du fuglene? Det er masse rotter!» Det finnes et slags gruppepress om å oppføre seg slik at det ikke blir rotter.

Stigende temperaturer som følge av klimaendringer kan forlenge rotters yngleperiode og øke befolkningen. FOTO: Miguel Medina / NTB

I tillegg vil grønnere byer by på utfordringer for biomangfoldet, med flere og nye gnagere som ødelegger ledninger, og flere insekter som sprer sykdommer. I Norden gjelder det særlig flått.

– Vi må lære å leve med et større biologisk mangfold – også det vi helst ikke vil ha tett på oss. Det krever både kunnskap og investeringer, for eksempel i rottesikre løsninger og bedre søppelsystemer. Det er mer krevende enn å legge ut gift, men nødvendig om vi skal finne bærekraftige måter å sameksistere med andre arter på, avslutter Aivelo.