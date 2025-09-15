VG og NRK: Støre endrer regjeringen tirsdag

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) endrer regjeringen i et ekstraordinært statsråd tirsdag, melder VG og NRK.

Jonas Gahr Støre skal endre på regjeringen tirsdag, erfarer flere medier. Her fra en tidligere anledning.
Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna skal ut av regjeringen for å bli parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget, erfarer flere medier.

VG og NRK skriver at dagens leder for Aps stortingsgruppe, Bjørnar Skjæran, går inn i Støre-regjeringen. Det har også DN tidligere meldt. Han var fiskeri- og havminister fram til Senterpartiet gikk ut av regjering i februar og Arbeiderpartiet gjorde flere endringer i rekkene.

VG erfarer at kommunalminister Kjersti Stenseng blir utnevnt som ny arbeids- og inkluderingsminister etter Tonje Brenna.

Ifølge opplysningene som gjengis mandag, går Skjæran inn som kommunalminister for å fylle Stensengs plass.

Brenna er første nestleder i Arbeiderpartiet og har vært statsråd de siste fire årene – først som kunnskapsminister og deretter som arbeids- og inkluderingsminister. 36-åringen har til nå ingen erfaring som stortingsrepresentant, men ble valgt inn i år for Akershus.

Som parlamentarisk leder vil Brenna få en avgjørende rolle i de såkalte tuttifrutti-forhandlingene, som er kallenavnet på det rødgrønne flertallet på Stortinget som består av partiene Ap, Rødt, SV, Senterpartiet og MDG.

Endringene blir ifølge VG og NRK offisielle i et ekstraordinært statsråd på Slottet tirsdag.

