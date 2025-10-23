Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre da han i august lanserte det nye helsereformutvalget. FOTO: Jonas Fæste Laksekjøn/NTB

– Vi bør gjennomføre en helsereform, og se på dette med et friskt blikk. Jeg tror vi kommer til å ha en annen modell i årene framover, enn den vi har hatt til nå, sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i Stortinget onsdag, under en debatt med flere av Senterpartiets representanter om helseforetaksmodellen.



Sp og SV er blant de partiene i Stortinget som lenge har ønsket å skrote hele modellen, fordi de mener den er udemokratisk og fører til for mange direktører med altfor høye lederlønninger.