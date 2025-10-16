Vestre tar litt selvkritikk etter omstridt valgkampvideo: – Burde ha tenkt på budsjettet

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) tar litt selvkritikk etter omstridt valgkampvideo – men vil ikke beklage. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Blant eksemplene han trakk fram, var at Høyre og Frp ville kutte ut ordningen med gratis ferje. Dette har Ap selv kuttet ut i sitt forslag til statsbudsjett.

– Jeg skulle tenkt på arbeidet med vårt budsjettforslag da jeg trakk fram denne saken som eksempel i videoen, erkjenner Vestre overfor NTB torsdag kveld.

Sjelden har en valgkampvideo skapt så mye oppstyr – lenge etter valget. I videoen nemlig Vestre om konkrete kutt som ville komme dersom velgerne stemte på Høyre og Fremskrittspartiet.

Senterpartiet raser

Vestre advarte også om kutt i ordningen med sletting av studiegjeld for folk som bosetter seg i landets utkantkommuner, dersom høyresiden vant valget.

Men dette hadde Arbeiderpartiet gått inn for å kutte da statsbudsjettet for 2026 ble vedtatt på en regjeringskonferanse med alle statsrådene til stede 21. august.

Valgkampvideoen ble laget en drøy uke senere, 2. september.

Kuttene har fått Senterpartiet til å fly i taket. Gratis ferje på samband med mindre enn 100.000 passasjerer årlig og studiegjeldssletting har vært viktige symbolsaker som de fikk på plass da de satt i regjering.

Forsvarer seg

I en epost til NTB torsdag forsvarer Vestre seg med at formålet med videoen var å få fram at Høyre og Frp har vært mot flere av tiltakene Ap har foreslått for at folk skal få bedre råd.

Tøffe prioriteringer medførte imidlertid at antall nye kommuner i ordningen med studiegjeldslette ble kuttet fra 189 til 88 i budsjettet for 2026, skriver Vestre.

– Men det står svart på hvitt i forslaget til statsbudsjett at vi er positive til å utvide ordningen, framholder han.

– Når det gjelder fergepriser, stemmer det som jeg sa i videoen at Høyre ikke er for gratis ferje, sier han.

I forslaget til statsbudsjett vil Ap-regjeringen kutte ut gratis ferje, men legger inn 1,1 milliarder kroner til rabatterte ferjepriser.

Vil ikke beklage

Høyres Nikolai Astrup mener Vestre visste hva han gjorde da han la ut valgkampvideoen.

– Jan Christian Vestre har en del å svare for etter gårsdagens statsbudsjett, skriver Astrup i et innlegg på Facebook.

– Vestre visste hva som kom, og han visste hva han gjorde. Det er langt unna der vi bør være i norsk politikk. Velgerne får selv avgjøre hvorvidt de har grunn til å føle seg lurt, skriver han videre, skriver han.

Overfor NRK vil Vestre likevel ikke beklage innholdet i valgkampvideoen.

– Jeg kan ikke beklage at jeg får fram det som er konsekvensene av Høyre og Frps politikk, sier han.

Bør beklage

Men det bør han gjøre, mener medieprofessor Eli Skogerbø.

– Man bør kunne stole på det som et medlem av regjeringen sier, at det er korrekt, og at det står seg etterpå, sier Skogerbø til VG.