Vestre sier Ap er villig til å gjøre endringer

– Vi tar på alvor det tydelige tilbakemeldingen vi får fra grasrota. Vi ønsker å finne en løsning på disse sakene i budsjettforhandlingene, sier Vestre til NRK søndag kveld.

Bakgrunnen er rabalderet som har oppstått de siste dagene etter at lovnaden i valgkampen om at ordningen med gratis ferje ville videreføres om regjeringen vant valget, ikke ble holdt likevel. Det samme gjelder ordningen med sletting av studiegjeld for folk som bosetter seg i landets utkantkommuner.

Både statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Vestre beklaget fredag uttalelsene de kom med i valgkampen, blant annet om gratis ferje og sletting av studiegjeld.

Flere Ap-fylkeslag har siden da krevd at partiet omgjør de omstridte kuttforslagene i statsbudsjettet. Møre og Romsdal Arbeiderparti er blant fylkeslagene som har reagert sterkt. De krever i en uttalelse at partiet retter opp det de kaller brudd på valgløfter.

