Vestre fikk stor applaus om skatteløfte i helseduell med Høyre

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) og leder for helsekomiteen på Stortinget, Tone W. Trøen (H), møttes til helsedebatt på Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. Foto: Linnea Skare Oskarsen

– Vi kommer ikke til å gi en krone til skattelette til de som har nok av fra før – før vi har en helsetjeneste det skinner av, sier helseminister Jan Christian Vestre.

Løftet, som ble gitt under en duell mellom ham og lederen av helsekomiteen på Stortinget, Tone W. Trøen, torsdag, høstet stor applaus fra de oppmøtte på Lovisenberg diakonale høgskole.