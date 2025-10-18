Vestland Ap om løftebrudd og budsjettkutt: – Dolket i ryggen

Både statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre (Ap) beklaget fredag flere uttalelser de kom med i valgkampen om gratis ferje og sletting av studiegjeld. I Bergen Ap var stemningen dårlig lørdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Mange føler seg dolket i ryggen. Jeg vet ikke om vi kan tilgi, sa Jon Rune Ugulen Kristiansen fra Bjørnafjorden Ap, ifølge NRK.

Fredag la både statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre seg langflate og beklaget at de hadde kommet med uriktig informasjon om både gratis ferje og sletting av studiegjeld i valgkampen.

Til tross for de to Ap-toppenes beklagelse, satt kritikken løst i Bergen lørdag.

Henriette Mori Lien som også er fra Bjørnafjorden, sa at hun hadde gledet seg til å feire valgresultatet og statsbudsjettet, men at det ikke ble slik.

Annonse

– Unnskyldningen fra Jonas og Jan Christian er både riktig og nødvendig. Men denne gangen er det ikke nok. Det må vises i handling, sa Lien, ifølge NRK.

Gratis ble til rabattert

Fredag ble det kjent at Støre overfor lokalavisa Øyposten hadde lovet at ordningen med gratis ferje ville videreføres om regjeringen vant valget, skrev VG. I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram onsdag, var ordningen fjernet. Det var isteden foreslått rabattert ferje.

Vestre advarte i en valgkampvideo om at både gratis ferje og ordningen med sletting av studiegjeld for folk som bosetter seg i landets utkantkommuner, ville være historie om høyresiden skulle vinne valget.

Annonse

Dette hadde imidlertid Arbeiderpartiet selv allerede gått inn for å kutte da statsbudsjettet for 2026 ble vedtatt på en regjeringskonferanse 21. august. Valgkampvideoen ble laget 2. september.

Beklaget til Ap-ordførere

Fredag beklaget Vestre også overfor flere Ap-ordførere som samme dag tok et kraftig oppgjør med Ap-ledelsen og løftebruddene i statsbudsjettet. Han innrømmet overfor NRK at saken hadde satt partiets tillitsvalgte i en vanskelig situasjon.