Risikoen for at koronaviruset på ny skal smitte mange i Wuhan er stor, ifølge Wang Zhongli, lederen for kommunistpartiet i den kinesiske byen.

Han oppfordrer derfor de om lag 11 millioner innbyggerne i Wuhan om å skjerpe sine smitterutiner og unngå å forlate hjemmet om det er mulig.

De første tilfellene av den nye sykdommen ble oppdaget i Wuhan i slutten av 2019. I januar steg antallet smittede og døde kraftig, og myndighetene valgte da å stenge av hele byen fra omverdenen. Samtidig ble det innført svært strenge karantenetiltak for innbyggerne.

Ifølge New York Times har Wuhan totalt registrert 50.007 koronatilfeller siden epidemien startet, ifølge offisielle tall. Myndighetene opplyser at 2.500 har mistet livet.

Totalt er det registrert 81.589 smittede i Kina og 3.318 dødsfall, viser tall gjengitt av Worldometers.

