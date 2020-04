WHO: Verden burde ha lyttet til oss

WHO advarte om at virusutbruddet utgjorde akutt fare for folkehelsen på internasjonalt nivå 30. januar, mens det ennå var bare 82 registrerte smittetilfeller utenfor Kina, påpekte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag.

– Verden burde ha lyttet mer oppmerksomt til WHO da, sa han.

Siden er 3 millioner smittet globalt, blant dem over 82.000 i Kina.

WHO har imidlertid blitt kritisert og truet med bevilgningsstans av USAs president Donald Trump. Han mener at WHO bøyer seg for Kina.

WHO: Mange land har ingen tiltak for å takle koronaviruset

Det er nå nesten tre måneder siden WHO erklærte utbruddet for en internasjonal helsekrise.

Blant landene som har meldt inn sine helseplaner til FN-organisasjonen, har nesten en firedel ingen systemer for å oppdage nye tilfeller av covid-19, opplyste WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag.

Over 40 prosent har ingen systemer for å få pasienter til sykehus og klinikker, mens mindre enn halvparten har planer for hvordan de skal hindre smitte på sykehus og få innbyggerne til å bidra i kampen mot viruset.

– Med andre ord er det fortsatt mange hull i verdens forsvarsverk, og ikke et eneste land har alt på plass, sa Tedros, som samtidig understreket at de fleste land likevel har laget planer for hvordan de skal reagere på viruset.

Da WHO erklærte koronautbruddet for en internasjonal helsekrise, var det kun bekreftet 82 tilfeller av sykdommen utenfor Kina. Da hadde verdens land fortsatt mulighet til å reagere, fastslår Tedros.

Så langt er det registrert nesten 2,5 millioner smittetilfeller i verden. Det er registrert 160.000 dødsfall i forbindelse med virussykdommen.

Håper USA vil revurdere støtte

Etter gjentatte anklager fra Donald Trump om at organisasjonen var for «Kina-vennlig» og skjulte alvorlighetsgraden av koronaviruset, bestemte presidenten 15. april å stoppe støtten til WHO.

I en uttalelse onsdag sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus at han håper Trump vil revurdere vedtaket.

– Jeg håper at stansen av finansiering vil bli vurdert på nytt, og at USA igjen vil støtte WHOs arbeid med å fortsette å redde liv, sier Tedros, ifølge Reuters.

Han tilføyer at han håper USA ser at arbeidet organisasjonen gjør, er viktig.

– Ikke bare for å hjelpe andre, men også for å hjelpe USA med å holde seg trygge.

Gjennomgang av WHO

I en uttalelse fra lederen av utviklingsetaten USAID onsdag heter det at USA vil «vurdere om WHO drives skikkelig» før de eventuelt vurderer å gjenoppta støtten, skriver Reuters.

John Barsa sier at evalueringen av WHO vil være «altomfattende», og at et av spørsmålene vil være om organisasjonen har «holdt medlemslandene ansvarlige for sine handlinger».

Washington vil også lete etter alternative samarbeidspartnere utenfor WHO som kan videreføre «viktig arbeid» med USA med for eksempel vaksiner, ifølge USAID-lederen.

Største støttespiller

USA var den største bidragsyteren til WHO før Trump 15. april frøs støtten.

Han viste da til at WHO ikke støttet reiserestriksjonene USA innførte for reisende fra Kina og Europa. Trump beskyldte også WHO for å være for Kina-vennlig i sitt arbeid, og mener de burde ha erkjent og erklært tidligere at det var, og er, en pandemi.

Den siste tilgjengelige overføringen viser at USA gir 116 millioner dollar til organisasjonen for perioden 2020 til 2021. I tillegg kommer støtte til ulike prosjekter på mellom 100 og 400 millioner dollar årlig. I 2017 ga USA over 400 millioner i slike frivillige tilskudd, viser en oversikt fra WHO.

