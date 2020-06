WHO sier de vil fortsette å samarbeide med USA

Tedros sier at USAs bidrag til Verdens helseorganisasjon (WHO) opp gjennom årene har utgjort en stor forskjell, og at det er organisasjonens ønske at samarbeidet fortsetter.

Trump kunngjorde i slutten av mai at de trekker seg helt fra samarbeidet med WHO og avslutter medlemskapet sitt.