WHO: Europa er nå episenteret for virusepidemien

Verdens helseorganisasjon erklærte onsdag spredningen av covid-19-viruset for en pandemi, og fredag var det påvist over 136.000 smittetilfeller og 5.000 dødsfall på verdensbasis.

Viruset ble først påvist i Wuhan i Kina i desember. Fortsatt er de aller fleste smittetilfellene påvist der, men de siste ukene har viruset spredt seg raskt i Europa.

– Europa har blitt episenteret for pandemien, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en digital pressekonferanse fredag.

– Det meldes om flere nye smittetilfeller daglig i Europa enn det ble i Kina da utbruddet var på sitt høyeste der, fortsatte han.

Les også: «Folk må slutte å tro at «The Walking Dead» er en dokumentarserie»

Italia fortsatt verst

Italia er hardest rammet på kontinentet med over 17.600 registrerte smittetilfeller og mer enn 1.260 døde. Deretter følger Spania med over 4.300 smittetilfeller og 122 døde, Tyskland med nærmere 3.200 smittetilfeller og sju døde, og Frankrike med over 2.800 smittede og 61 døde, ifølge oversikten fra Johns Hopkins.

Maria Van Kerkhove, som leder WHOs epidemienhet, sier det er umulig å spå når pandemien kommer til å nå toppen på verdensbasis.

En rekke europeiske land har nå innført strenge tiltak for å forsøke å få kontroll over spredningen. Det er alt fra innreiseforbud fra utlandet og stengte skoler og barnehager, til stengte butikker og restauranter, pålegg om karantene og oppfordring om at alle som kan, holder seg hjemme.

Les også: Koronatest i i Oslo: Bor du i Oslo og er bekymret? Her er nye testkriterier

– Må gjøre mer

WHO-sjef Tedros påpeker at selv om slike sosiale tiltak kan hjelpe, så er det nødvendig at alle land har en mer omfattende tilnærming til håndteringen av epidemien.

– Det hjelper ikke bare å teste, eller bare å spore, bare å sette folk i karantene eller bare be alle holde avstand til hverandre. Alt må gjøres samtidig, understreket han.

– Man kan ikke bekjempe et virus hvis man ikke vet hvor det er, fortsatte han og oppfordret alle land til å finne, isolere, teste og behandle hvert enkelt tilfelle.

– Bare slik kan vi bryte smittekjeden, sier WHO-sjefen.