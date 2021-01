WHO: 95 prosent av verdens vaksiner delt ut i ti land

USA, Kina, Storbritannia, Israel, De forente arabiske emirater, Italia, Russland, Tyskland, Spania og Canada er landene som har mottatt 95 prosent av vaksinene som hittil er distribuert på verdensbasis.

– Vi har ganske enkelt ikke råd til å la noe land, noe samfunn, falle akterut, sa WHOs regiondirektør for Europa, Hans Kluge, torsdag.

WHO jobber for å få vaksinene distribuert til alle land, men det betyr at hvert land også må hav evne til å bidra, donere og støtte likeverdig tilgang og distribusjon av vaksinene, uttalte han.

Så langt har over 32 millioner doser med koronavaksiner blitt gitt på verdensbasis, ifølge det University of Oxford-tilknyttede nettstedet Our World in Data.

