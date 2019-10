– Jeg tror at vi bør komme oss ut av Midtøsten. Jeg syns ikke at vi bør ha styrker der, sa Warren under demokratenes TV-debatt i Ohio tirsdag kveld.

Warren har tidligere tatt til orde for å hente hjem amerikanske soldater fra Afghanistan, Irak og Syria, men en fullstendig amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten, vil være et langt mer drastisk skritt.

Etter TV-debatten presiserte Warrens talskvinne Alexis Krieg at senatoren «refererte til kampstyrker», ikke øvrig amerikansk militærpersonell stasjonert i Midtøsten.

Endeløse kriger

– Hun mener at vi må få slutt på de endeløse krigene. Det innebærer å arbeide for å fjerne de amerikanske kampstyrkene fra Midtøsten og bruke diplomati og jobbe sammen med våre allierte og partnere for å få en slutt på konfliktene og lidelsene i regionen, sier Krieg.

USA har hatt militære styrker, også et stort antall fly og marinefartøy, stasjonert i Midtøsten i årtier, delvis for å sikre egen og andre vestlige lands tilgang til olje fra land som Saudi-Arabia.

Fly og marinefartøy

Den amerikanske marinens 5. flåte har sitt hovedkvarter i Bahrain, og det amerikanske flyvåpenet har kampfly, bombefly og overvåkingsfly stasjonert både i Qatar, De forente arabiske emirater og Kuwait.

USA har også rundt 5.200 soldater i Irak, der de bistår de irakiske regjeringsstyrkene som i 2014 ble overkjørt av den ytterliggående islamistgruppa IS. Dette er imidlertid ikke offisielt kampstyrker, men militære rådgivere som driver opplæring og trening av irakiske soldater.

Forlater Syria

USA har også hatt rundt 2.000 soldater i Syria, det store flertallet av dem i nord der de har bistått kurdisk milits med å bekjempe IS.

Etter at Tyrkia i forrige uke innledet en militæroffensiv mot den kurdiske militsen, varslet president Donald Trump tilbaketrekning av samtlige amerikanske soldater fra Syria, med unntak av rundt 150 som blir værende på al-Tanf-basen sør i landet.

Carter-doktrinen

Warren, som sitter i forsvarskomiteen i Senatet, har lenge ment at USA har hatt et for stort militært nærvær i Midtøsten og at prisen har vært for høy.

Å trappe ned USAs deltakelse i kriger og konflikter i Midtøsten, er imidlertid ikke det samme som å avvikle USAs militære nærvær i regionen. Dette nærværet er også ledd i USAs forsøk på å begrense innflytelsen til land som Iran og Russland i regionen, samt ment som et forsvar av Israel.

Helt siden daværende president Jimmy Carter i 1980 kunngjorde at USA om nødvendig ville bruke militærmakt for å hindre andre fra å ta kontroll over Persiabukta, den såkalte Carter-doktrinen, har dette vært et sentralt område i USAs militærstrategi.

