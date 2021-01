Mannen bak brukernavnet har flere identiteter – på Youtube og Twitter heter han Roaring Kitty. Ved første øyekast er det lite som skiller ham fra mange andre youtubere – han er gjerne iført en fargerik T-skjorte med kattemotiv, pannebånd, svettebånd rundt håndleddene og solbriller, og skravler hurtig og engasjert inn i kameraet i hjemmestudioet fra en omfangsrik gaming-stol.

Men i stedet for å streame Fortnite snakker han om aksjer og forretninger. Der andre har scener fra League of Legends eller Minecraft i bakgrunnen, har Roaring Kitty skjermbilder med økonomisk analyse og kursoversikter.

Han heter egentlig Keith Gill, er 34 år gammel og handler aksjer fra kjelleren i sitt hjem i en forstad til Boston. Han var i sin tid en lovende løper og jobbet inntil nylig med markedsføring i Massachusetts Mutual Life Insurance Co., skriver Wall Street Journal.

På forumet r/wallstreetbets/ på Reddit har han heltestatus. En meme som er delt av en bruker, er et utsnitt av avisens bilde av ham med teksten «LEGEND» under.

– Grov feilvurdering

Bakgrunnen er hendelsene rundt Gamestop-aksjen, som de siste tre ukene har hatt en verdiøkning på 1.600 prosent. Gill forteller til Wall Street Journal at han fattet interesse for aksjen og begynte å investere i juni 2019 da kursen var på rundt 5 dollar.

– Folk gjorde en kjapp vurdering og sa at Gamestop var det neste Blockbuster, sier han til avisen, med henvisning til filmutleiekjeden som er en saga blott etter at Netflix og andre streamingtjenester har tatt over markedet.

– Det virket som om mange folk ikke gravde noe dypere enn det. Det er en grov feilvurdering av mulighetene, fortsetter Gill.

Da Gill lanserte YouTube-kanal for rundt et halvt år siden, var Gamestop-aksjen en av de første han tok for seg. I en video 28. juli la han fram sin teori om selskapet har stort potensial.

Han slår fast at overgangen til ren digital distribusjon av spill går langsommere enn mange har priset inn, og argumenterer for at den negative vurderingen av selskapet er overvurdert.

Analyse

I en video fra august der det store shortsalget i aksjen er temaet, antyder han muligheten for et kurshopp.

– Kombinasjonen av positiv fundamental utvikling og et voldsomt shortsalg av aksjen synes jeg tyder på en muligheten for en eksplosiv kurstigning. Kanskje. Men hva pokker vet vi, sier han.

Brukerne på r/wallstreetbets/ hadde da for lengst begynt å fatte interesse for selskapet og situasjonen. Snøballen hadde begynt å rulle.

Aksjeforumet er på mange måter en ganske vanlig Reddit-gruppe med mye interne koder, humor og memes. Men det er ikke alt.

– Det foregår analyse på et ganske dypt nivå på dette forumet, sier James Kardatzke, en av grunnleggerne av analysefirmaet Quiver Quantitative, til Financial Times.

– Folk har god kjennskap til markedsmekanismene som kan forårsake prishopp.

Nervekrig

I tillegg til Gamestop har småinvestorer med utspring i nettforum også kastet seg over andre aksjer der tunge aktører har gått inn med store veddemål på kursfall – blant annet kinoselskapet AMC og telefonselskapene Blackberry og Nokia.

Med nettforumene som en samordnende kraft har små aktører brått en mulighet til å være med på å drive store bevegelser i markedene.

Hedgefond og andre som driver shortsalg og håpet på å tjene på kursnedgang i Gamestop og andre aksjer, står plutselig overfor store tap, og situasjonen har utviklet seg til en nervekrig.

Mens enkelte fond har tatt tunge tap og trukket seg ut, håper øvrige på at Reddit-investorene og andre ikke vil klare å holde presset oppe og til slutt vil kaste kortene, med kursfall som resultat.

Politisk lys

Interessen har imidlertid eksplodert. Lørdag kveld nærmet r/wallstreetbets/ seg sju millioner registrerte brukere. Stadig flere av dem synes å se det hele i politisk lys. Motivasjonen for mange er å straffe shortselgerne og forsøke å skaffe gevinst på hedgefondenes bekostning.

– Vi ser stadig at den rikeste 1 prosenten tjener billioner i året selv om det er pandemi – i kontrast til millioner av amerikanere som må melde seg arbeidsledige, skriver en hobbyinvestor med brukernavnet Responsible-Height77 til AFP.

– Jeg synes det er på tide å vise at massene har noe de skulle ha sagt, og at vår stemme betyr noe, sier 21-åringen, som er collegestudent.

Støtte fra politikere

Etter at aksjehandelsaktører som den populære aksjeappen Robinhood har innført begrensninger på handel i Gamestop og andre aksjer som er blitt drevet opp, har politikere på begge sider av spekteret i USA ytret støtte til småinvestorene.

Samtidig hagler også advarslene om at de tar store sjanser. De fleste analytikere synes enige om at ekstremoppgangen ikke kan vare, samtidig som resten av aksjemarkedet virker å bli negativt påvirket.

På r/wallstreetbets/ er imidlertid gjennomgangstonen klar. Brukerne motiverer hverandre til å holde på aksjene, tross store urealiserte gevinster – for å holde kursen og presset på shortselgerne oppe.

– Vi bestemmer GME-kursen – hold på aksjene, skriver en av forumsbrukerne, som oppgir å være 19 år.

