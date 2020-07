«I lyset av de siste ukers hendelser, sammen med tilbakemeldinger fra fotball-miljøet, annonserer Washington Redskins vil gjennomgå en nøye vurdering av navnet vårt».

Slik beskriver klubben selv situasjonen i en offentlig uttalelse fredag 3 juli.



Fra latterliggjøring til aksept

Etter flere uker med opptøyer mot rasisme i USA, hvor blant annet en rekke statuer har blitt jevnet med jorden, har tiden nå kommet til sportsklubbene. Og selv om det på langt nær er første gang den amerikanske fotballklubben Washington Redskins har blitt kritisert for navnet sitt, står de nå nærmere en endring en noensinne. Fredag offentliggjorde nemlig klubben at de nå vurderer et navnebytte.

Klubbeier Daniel Snyder har tidligere latterliggjort kritikk av navnet, men har nå gått ut med en støtte til vurderingen. Han uttaler blant annet følgende til Fox News:

– Denne prosessen gir klubben anledning til å ta inn over seg mer enn bare stolte tradisjoner, men også organisasjonen, sponsorer, NFL og vårt lokalsamfunn.

På oppfordring fra transportfirma

Det er det internasjonale transportfirmaet FedEx som har lagt press på Washington Redskins om å skifte navn. Firmaet er en viktig sponsor for klubben og har sendt en oppfordring om at de bytter navn. Oppfordringen kom etter at FedEx selv ble satt under sterkt press. Hele 80 investorer har nemlig lagt press på firmaet om å bryte alle relasjoner til klubben på grunn av navnet, ifølge CNN.



Trump trosser urfolk, oppsøker folkemengder

Til tross for de mange antirasistiske demonstrasjonene de siste ukene og til tross for at koronarelaterte dødsfall ifølge New York Times nærmer seg 130.000 hindrer ikke dette den amerikanske presidenten fra å reise til Mount Rushmore National Memorial for å se på fyrverkeri, sammen med 7.500 andre. Arrangementet skal være en tidlig feiring av den amerikanske nasjonaldagen 4. juli. Det kjente, som viser hodene til fire amerikanske presidenter – George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosvelt og Abraham Lincoln – i et område som er regnet som hellig av så mange som nesten 60 ulike urfolksgrupper.



