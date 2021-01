Bildet av Bernie Sanders i en praktisk vinterjakke og med fargerike strikkevotter blant de ellers frakk- og kåpekledde politikerne foran Kongressen, gikk viralt og er blitt klippet inn i tallrike bilder, kunstverk og videoer over hele verden.

Nå har Sanders bestemt seg for å utnytte det allerede ikoniske bildet og har plassert det på en svart t-skjorte som selges for 45 dollar. Inntekten går til hans Meals on Wheels Vermont-prosjekt, melder The Independent.

Utsolgt

Enn så lenge er det kun amerikanske borgere som får handle på Sanders hjemmeside, står det å lese der.

Og ikke minst, genseren er utsolgt. Flere melder også om at det er rift om denne genseren også blant de mer motebevisste.

Og genseren den har fått navnet «Chairman Sanders».

Meals on Wheels skaffer varme måltider til folk i Vermont som er kronisk syke og ikke har mulighet til å lage sin egne måltider.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.