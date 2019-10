Voldtekststiltale Harvey Weinstein på talentshow i New York - kastet ut kritikere fra salen

Onsdag kveld var filmprodusenten Harvey Weinstein publikum på et talentshow i New York, melder The Guardian. Weinstein ble konfrontert av tre kvinnelige komikere. Seansen endte med at kvinnene måtte forlate lokalene.

Komiker Kelly Bachman var en av de som kritiserte den voldtektstiltalte filmprodusenten. I en video på instagram kan man se hennes reaksjon på Weinsteins tilstedeværelse.

– Som komiker er det min jobb å påpeke elefanten i rommet, sier Bachman og fortsetter:

– Freddy Krueger (karakter fra skrekkfilm, Journ.anmk.) er i rommet. Jeg visste ikke at jeg måtte ha med pepperspray og voldtektsfløyte på dette arrangementet.

Bachmans kommentarer ble møtt med buing og tilrop fra flere av publikummerene. Til slutt er det noen kvinner som roper sin støtte til Bachmans kommentarer.

Kastet ut av Weinsteins følge

I pausen konfronterte Bachman og to kolleger Weinstein og hans følge. Seansen endte med at de ble guidet ut av lokalet av filmprodusentens livvakter. Zoe Stuckless som også ble kastet har lagt ut en status på facebook med video og bilder av seansen.

– Jeg ble kastet ut i kveld. Livvaktene hans viste meg ut. Arrangørene var glade for at jeg dro, skriver Stuckless.

– På noen måter er dette en grusom og smertefull påminnelse om hvor mye makt en mann som Weinstein har, selv i dag, skriver hun i innlegget.

Les også: Trump har utløst ny metoo-storm: #WhyIDidntReport. «Hei, Donald Trump. Nå må du for faen lytte!»

Koste seg på byen

I følge en talsperson for Harvey Weinstein deltok filmprodusenten på arrangementet som et forsøk på å slappe av og kose seg.

– Harvey Weinstein var ute med venner, nøt musikk og forsøkte å finne ro i livet hans, som har blitt snudd på hodet. Dette opptrinnet (kvinnes konfrontasjon, journ. anmrk.) var unødvendig, frekt og et eksempel på hvordan opinionen prøver å ødelegge rettslige prinsipper, også i rettsaker.

Skal fortsette å kritisere

Kelly Bachman opplyser til The Guardian at hun har mottat støtteerklæringer i ettertid, og at håper Weinstein følte ubehag.

– Vi burde ikke akseptere at dette monsteret bare kan komme og delta på bransjekvelder. Jeg ville at folk skulle føle ubehag på grunn av det, og jeg håper de fortsetter å føle ubehag, sier hun til avisen.

Les også: Skuespiller og aktivist Alyssa Milano sammenligner Trump-tilhengere med Ku Klux Klan-medlemmer