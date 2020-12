Loven sikrer Putin og andre presidenter livsvarig plass i Føderasjonsrådet, som er overhuset i den russiske nasjonalforsamlingen.

Medlemmer av Føderasjonsrådet og deres nærmeste familie er ikke bare sikret immunitet mot straffeforfølgelse, men kan heller ikke avhøres av politiet eller andre etterforskere, pågripes eller bli gjenstand for husransakelser.

Russlands grunnlov sikret fra før sittende presidenter slik immunitet, men ikke etter at de forlater presidentposen.

Presidentens nye immunitet inngår i grunnlovsendringene som ble vedtatt med overveldende flertall i en folkeavstemning sist sommer.

Endringene åpner også for at 68 år gamle Putin, som har vært president og statsminister i to tiår, kan bli sittende som president til 2036.

Underhuset i nasjonalforsamlingen vedtok tirsdag også en lovendring som gjør det ulovlig å innhente eller dele informasjon om ansatte innen russisk påtalemyndighet og rettsvesen, innen politiet og sikkerhetstjenesten, eller innen det russiske forsvaret.

Også denne lovendringen må undertegnes av Putin, men dette regnes som en formalitet. (NTB)

