Vitne i Trump-høring: – Telefonsamtalen med Ukrainia var partipolitisk

Saken oppdateres

– Telefonsamtalen med Ukrainia var partipolitisk, sa nøkkelvitnet Oberstløytnant Alexander Vindman under høringen i Representantenes hus tirsdag, melder Washington Post.

Han slår altså fast at Donald Trump ringte Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, for egen vinnings skyld.

Vindman sa han rapporterte samtalen fordi han følte det var hans plikt. Vindman er rådgiver i USAs nasjonale sikkerhetsråd og overhørte den mye omtalte telefonsamtalen, skriver NTB.

– Det jeg hørte var upassende, sa han videre.

Demokratene, som vurderer å stille Trump for riksrett, mener presidenten i samtalen forsøkte å presse Zelenskyj til å starte etterforskning av Joe Biden og hans sønn. Biden kan bli Trumps motkandidat i presidentvalget neste år.

Han bekreftet at Trump ønsket at Ukraina skulle starte en etterforskning av Joe Biden.

Vindman er ett av fire vitner som skal fortelle hva de vet om den såkalte Ukraina-saken tirsdag.

Kjernen i etterforskningen er til sjuende og sist hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina.

Riksrettshøring

Til sammen skal ni tidligere og nåværende tjenestepersoner forklare seg under riksrettshøringene, som nå er inne i sin andre uke.

Trump nekter for å ha holdt tilbake militærbistand for å få Ukraina til å etterforske hans politiske rival Biden. Han hevder Demokratene bare vil bli kvitt ham.

Høringene ledes av demokraten Adam Schiff, som kritiserer Trump for å ha «satt sine egne politiske interesser over nasjonens».

– Han undergravde vår militære og diplomatiske støtte til en viktig alliert og undergravde USAs innsats mot korrupsjon i Ukraina, sier Schiff.

Riksrett

Kongressen i USA har startet en riksrettssprosess mot Donald Trump.

Det er til slutt justiskomiteen i Representantenes hus som skal ta stilling til om det bør reises riksrettssak mot Trump.

Komitélederen, demokraten Jerry Nadler, har sagt at de kan holde sin avstemning en gang før jul.

Hvis den går gjennom der, går saken videre til avstemning i hele Representantenes hus. Der vil enkelt flertall være nok for å stille presidenten for riksrett.

Får de flertall, stilles Trump for riksrett. Saken går da videre til Senatet, som skal føre rettssaken og stemme over om presidenten skal avsettes.

For å fjerne presidenten trengs det to tredels flertall i Senatet. Republikanerne har 53 representanter, mot demokratenes 45, mens det er to uavhengige representanter.