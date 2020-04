– Når statsministeren i landet vårt kan få koronavirus og må behandles på intensivavdeling, viser det at ingen er hevet over dette. Så vær så snill, gjør det dere har fått beskjed om og hold dere hjemme, sier Boris Johnsons partifelle, Ian Duncan-Smith, som er tidligere leder av Det konservative partiet til Sky News, i en oppfordring til det britiske folk idet man går inn i påskedagene.

Kritisk uke

Storbritannia ventes å gå inn i den mest kritiske uka i koronakrisen. Samtidig ligger landets statsminister på intensivavdelingen på St. Thomas-sykehuset i London på grunn av covid-19. Boris Johnson har fått oksygentilførsel, men er ikke i respirator, og har ikke fått lungebetennelse, meldte statsministerens kontor tirsdag ettermiddag.

Mens landet er inne i sin største krise på flere tiår, må viktige avgjørelser tas uten statsminister Boris Johnson tilstede. Utenriksminister Dominic Raab har tatt over ledelsen av regjeringen midlertidig «der det er nødvendig».

– Det er en utrolig sterk ståpåvilje i laget bak statsministeren, sier Raab, og sier regjeringen skal gjennomføre planene Johnson hadde satt igang så snart som mulig.

Ønsker om god bedring strømmer nå inn fra andre regjeringssjefer rundt omkring i verden.

Utenriksminister Dominic Raab vikarierer som leder av regjeringen i Johnsons fravær. Foto: NTB scanpix

Storbritannia har så langt 5373 døde av covid-19. I en del dager har tallet på nye smittede doblet seg hver tredje dag. Etter to uker med nedstengning håper landet snart å se en utflating av kurven de nærmeste dagene.

Flest menn

Dr. Simon Clarke, mikrobiolog ved Universitetet i Reading, sier at statsministerens alvorlige sykdom understreker det man etterhvert har funnet ut om hvordan sykdommen rammer.

– I begynnelsen hørte vi at det var en sykdom for de eldre og veldig sjelden rammet yngre mennesker. Nå vet vi at også relativt unge personer kan bli alvorlig syke. Det er trolig den største overraskelsen i denne sagaen, sier Clarke til Sky News. Boris Johnson er 55 år gammel.

Ut fra hva man vet om koronapasienter så langt er Boris Johnson en relativt typisk pasient hva gjelder alder og kjønn blant personer som får intensivbehandling for covid-19.

En oversikt i Storbritannia fra The intensive care national audit and research centre (IANARC) er basert på informasjon om 2621 pasienter som fikk intensivbehandling for covid-19 på britiske sykehus per 3. april.

Oversikten viser at blant intensivpasientene er gjennomsnittsalderen 60 år, og 73 prosent er menn.

– Utfordring for Raab

Selv om mange pasienter som får intensivbehandling for covid-19 kommer seg igjen, kan det ta lang tid før man er helt bra igjen, ifølge ekspertene.

Lord Kerslake, tidligere leder av embetsverket i Storbritannia, sier til Sky News at Dominic Raab vil kunne ta over det meste av Johnsons rolle i perioden da Johnson er syk. Men han sier samtidig at det vil være utfordrende å lede landet for Raab i denne situasjonen.

– Utfordringen har mindre å gjøre med formell makt, og mer å gjøre med politisk makt. Boris Johnson vant en stor valgseier som har gitt ham en betydelig grad av politisk autoritet som ikke er der på samme måte for Dominic Raab, sier Lord Kerslake.

Forverret

Fredag 27. mars offentliggjorde Johnson at han hadde testet positivt for koronavirus. Han isolerte seg og jobbet hjemme i Downing Street i mange dager. I helgen forverret tilstanden seg, og mandag kveld ble han innlagt på intensivavdeling ved St. Thomas-sykehuset.

– Det har vært klart i mange dager at det tok mye lenger tid for Johnson å bli bedre enn man forventet, skriver BBCs politiske redaktør, Laura Kuenssberg.

Også Johnsons forlovede, Carrie Symonds, som er gravid, har symptomer på koronasmitte og har ligget til sengs den siste uka, meldte hun selv for noen dager siden.

Statsministeren er en av flere fremtredende personer både i Storbritannia og verden ellers som har fått covid-19. Johnson møtte en rekke personer i dagene og ukene før han ble syk. Han ble kritisert for å ta for lett på smitten, blant annet etter å ha håndhilst på koronapasienter.

– Jeg var på sykehuset en kveld forleden, der jeg tror det var noen koronapasienter, og jeg håndhilste på alle, sa Johnson på en pressekonferanse om koronaviruset 3. mars, og understreket at det viktigste er å vaske hendene godt.

