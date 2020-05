Donald Trump selv bekreftet fredag at visepresident Mike Pence sin pressesekretær, Katie Miller, har testet positivt for koronaviruset. Trump opplyste om at han ikke har vært i kontakt med Miller de siste dagene, men at Pence har.

Som følge av den positive testen, måtte seks personer som hadde vært i kontakt med den virussmittede kvinnen og som skulle være med Pence på et besøkt til Des Moines i Iowa, forlate flyet før det tok av fredag.

Miller har også hyppig vært i kontakt med medlemmer av pressen i det hvite hus, som har tilbudt alle som har vært i kontakt med Miller om å ta en koronatest.

Selv om Trump og Miller ikke har vært i kontakt, er Katie Miller gift med Trumps taleskriver og rådgiver Stephen Miller.

Torsdag fikk en av Trumps militære betjenter og som til daglig er i tett kontakt med presidenten, også påvist koronasmitte.

Både Trump og Pence har blitt testet daglig for viruset. Begge har testet negativt.

