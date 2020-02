Virusspill forbys i Kina

Mobilspillet «Plague Inc.» har blitt blitt enormt populært etter Coronaviruset begynte å spre seg i Wuhan i Kina.

Spillet, som går ut på å utvikle og simulere sykdommer som kan utrydde menneskeheten, har 130 millioner spillere i følge BBC. Nå har spillet altså blitt bannlyst av kinesiske myndigheter.

I en uttalelse på nettsiden til Ndemic Creations nettsider skriver spillutvikleren at de har en veldig trist nyhet til sine kinesiske spillere. Ifølge Ndemic Creations har kinesiske myndigheter for nettsikkerhet bestemt at «Plague Inc.» har innhold som er ulovlig i Kina. Dermed har spillet blitt fjernet fra den kinesiske utgaven av App Store.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Den lille spillutvikleren fra Storbritannia forsøker nå å komme i kontakt med kinesiske myndigheter for å finne en løsning på bannlysningen.

Coronakobling

Ifølge uttalelsen vet ikke Ndemic Creations hvorfor spillet ble bannlyst, og selskapet vet ikke om det har noen kobling til coronautbruddet i landet. Selskapet legger til at de jobber med en rekke større helseorganisasjoner for å se hvordan spillskaperne kan hjelpe med å stagge spredningen av viruset.

Les også: Vi må beholde roen.

Tidligere i vinter kom selskapet med en offisiell uttalelse om coronautbruddet.

– «Plague Inc.» har vært ute i åtte år nå, og hver gang der et utbrudd av en sykdom ser vi en økning i antall spillere, da folk ønsker å finne ut mer om hvordan sykdommer spres og forstå kompleksiteten i virale utbrudd, skrev selskapet 23.januar.

Ndemic Creations understreker at spillet ble designet for å være realistisk og informativt uten å sensasjonalisere alvorlige verdensproblemer. I samme uttalelse oppfordrer de spillerne til å huske at «Plague Inc.» er et spill og ikke en vitenskapelig modell som kan si noe om coronautbruddet.