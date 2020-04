Evakueringen skjer etter at kapteinen slo alarm og varslet om at besetningens liv sto i fare. Flere titall smittede var registrert om bord, og sykdommen spredte seg raskt.

Fartøyet befinner seg for tiden i Guam.

Den amerikanske marinen er i ferd med å klargjøre hotellrom på stillehavsøya til bruk for de mer enn 4.000 medlemmene av mannskapet. Bare et minimum av nødvendig mannskap skal være igjen om bord på det atomdrevne hangarskipet.

Påvirker beredskapen

Det amerikanske forsvarsdepartementet innrømmer at situasjonen om bord på Theodore Roosevelt er en utfordring for den militære beredskapen, og sier at militære styrker verden over er like utsatt for koronaviruset som andre.

– Vi planlegger nå å fjerne så mange vi kan fra Teddy Roosevelt, men vi må ha et visst antall personer om bord for å for å stå vakt og holde skipet i gang, sier kontreadmiral John Menoni til journalister i Guam.

I et notat til marineledelsen, som ble kjent tidligere i uken, skrev skipssjefen, Brett Crozier, at spredningen av sykdommen skjøt fart, og at å sende 90 prosent av mannskapet i land var en «nødvendig risiko» for å stanse spredningen av koronaviruset.

– Vi er ikke i krig. Besetningen trenger ikke å miste livet. Hvis vi ikke gjør noe nå, vil vi ikke lykkes i å ta vare på vår viktigste ressurs, nemlig våre sjøfolk, skrev Crozier.

Ukjent antall

Så langt er det ikke kjent hvor mange som er bekreftet smittet om bord, den amerikanske marinen vil ikke oppgi tallet av sikkerhetshensyn. En tjenestemann opplyser imidlertid at det er færre enn 100.

John Menoni sier de nå venter på 40 medisinske spesialister fra marineinfanteriet US Marines som skal hjelpe til med å teste mannskapet.

Ifølge ham skal bare mannskapsmedlemmer som er friske, få bo utenfor militærbasen på Guam, et strategisk viktig anlegg sentralt i den vestlige delen av Stillehavet.