Vaksinen til Pfizer og Biontech er effektiv mot de muterte variantene av koronaviruset som er oppdaget i Storbritannia og Sør-Afrika, opplyser Pfizer selv fredag.

De har testet vaksinen mot 16 ulike mutasjoner, og ingen av dem hadde noen betydelig påvirkning, sier Phil Dormizer, en av Pfizers vaksineforskere, til nyhetsbyrået Reuters.

– Men det betyr ikke at den 17. mutasjonen ikke vil ha det, fortsatte han.

Begge de muterte variantene kan gjøre viruset mer smittsomt, og det har vært en bekymring om det vil gjøre vaksinene mindre effektive. Studien er ikke fagfellevurdert ennå, og forskerne vil analysere andre mutasjoner i de to virusvariantene.

En vaksine fra Pfizer/Biontech forberedes i Los Angeles. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/NTB

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland har sagt til Dagsavisen at de enn så lenge ikke har sett tegn på at vaksinene ikke skal fungere mot de muterte virusene som har kommet så langt.

– Vi vet at på et tidspunkt kommer det en ny variant som vaksinen ikke fungerer mot, men jeg tror ikke vi er der ennå. Jeg tror det vil ta litt lenger tid, men den dagen det skjer vil det være mulig å oppdatere vaksinene så de også treffer den nye varianten, sa Grødeland i slutten av desember.

Flere mutasjoner

Alle virus muterer, og flere tusen ulike varianter av koronaviruset sirkulerer nå i verden. Forsker Roberto Amato ved Sanger Institute i Cambridge sier at et flertall av mutasjonene er ubetydelige, ifølge avisa La Repubblica.

Senteret har ansvar for DNA-sekvensering av titusener av koronavirus hver eneste uke. Men noen mutasjoner kan gjøre endringer som gir viruset en evolusjonsmessig fordel. Da kan den nye virusstammen begynne å spre seg mer enn andre, fortsetter Amato.

Her er en oversikt over noen av mutasjonene som har spredt seg siden utbruddet startet:

B.1.1.7 – Ny britisk nedstenging

Det første bekreftede smittetilfellet av den britiske koronamutasjonen, eller B.1.1.7, ble meldt 20. september i fjor. London slo alarm om spredningen 14. desember. Virusvarianten har flere mutasjoner i seg, men det er ikke tegn på at den gjør folk sykere, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Onsdag denne uka registrerte britiske myndigheter mer enn tusen koronarelaterte dødsfall på én dag, for første gang siden april. Samme dag ble det meldt om 62.000 nye smittetilfeller, noe som er det høyeste på én dag siden pandemien brøt ut.

Det er bekreftet at den nye varianten er mellom 50 og 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige utgaven, ifølge Storbritannias statsminister Boris Johnson. Sykehusene begynner å fylles opp, og bare den siste uka har tallet på innlagte med covid-19 økt kraftig.

Statsminister Boris Johnson under en pressekonferanse om korona denne uka. Foto: Tolga Akmen/Reuters/NTB

Storbritannia er i en ny «lockdown», og også Danmark har strammet grepet. Statsminister Mette Frederiksen har vist til at den britiske koronamutasjonen har spredt seg i Danmark.

– Utviklingen i Storbritannia viser hvor farlig denne varianten er, sa helseminister Magnus Heunicke mandag.

Sverige har innført innreiseforbud fra Storbritannia og Danmark på grunn av frykten for mutasjonen. Varianten er også påvist hos flere innreisende til Norge.

– Vi tror det er flere tilfeller enn dem som er fanget opp. Og vi må være forberedt på at dette kan bli et like stort problem i Norge som i Storbritannia, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet onsdag.

Han understreket at det er stor usikkerhet knyttet til forekomsten av nye muterte virus i Europa.

B.1.351 – Hurtig spredning i Sør-Afrika

Tallet på bekreftede koronatilfeller fortsetter å stige i Sør-Afrika, og også her er det en ny virusmutasjon, som sprer seg raskt flere steder i landet. Varianten er kjent som B.1.351, eller 501Y.V2. Kapasiteten er allerede nådd ved mange sykehus, skriver nyhetsbyrået AP.

Analyser har vist at det ikke er den samme mutasjonen som først ble oppdaget i Storbritannia. I likhet med den britiske ser den sørafrikanske varianten ut til å være mer smittsom.

En pasient fyller ut et skjema før en koronatest i Johannesburg. Foto: Luca Sola/AFP/NTB

Heller ikke her er det foreløpig noe som tyder på at denne mutasjonen gir mer alvorlig sykdom eller øker dødeligheten, skriver WHO. Varianten er påvist i andre land, blant annet hos en person som reiste til Norge fra Sør-Afrika.

Forskere har en teoretisk bekymring for at den sørafrikanske varianten kan være mer motstandsdyktig i møte med vaksine, sa professor Shabir Madhi, ansvarlig for utrullingen av Oxford-AztraZeneca-vaksinen i Sør-Afrika, tidligere denne uka.

Bekymringen kommer av at varianten har mutert enda mer enn den britiske, skriver BBC.

D614G – Tidlig variant

Denne mutasjonen antas å ha vært med på å drive den andre virusbølgen som rammet verden i fjor sommer og høst. Den er anslått å spre seg 13 ganger raskere enn det opprinnelige viruset som først ble oppdaget i kinesiske Wuhan, ifølge laboratorieanalyser.

D614G-mutasjonen gjorde ikke koronaviruset mer dødelig, men flere ble smittet. Dermed ble det også registrert flere dødsfall. Dette er en av de tidligere mutasjonene, og ble oppdaget allerede i slutten av februar i Nord-Italia. Det spredte seg raskt, og i juni var denne varianten den dominerende i verden, ifølge WHO.

Denne mutasjonen gjør ikke tester, diagnostikk, vaksiner, behandling eller andre tiltak mindre effektive.

En helsearbeider desinfiserer en kollega i Monza, nord for Milano, i november i fjor. Foto: Luca Bruno/AP/NTB

«Cluster 5» – Smitte fra mink til mennesker

I august og september ble en koronamutasjon omtalt som «cluster 5» indentifisert i Nordjylland i Danmark. Det er koblet til utbrudd i flere minkbestander og spredte seg også til mennesker. Varianten hadde flere trekk ved seg som ikke tidligere var observert.

Frykten var blant annet at mutasjonen kunne redusere hvor lenge en person er immun etter smitte eller vaksinering.

Over 15 millioner mink ble avlivet, og i både Frankrike og Polen ble det i november i fjor påvist koronasmitte hos mink. Virusmutasjonen ser imidlertid ikke ut til å ha spredt seg bredt, ifølge WHO.

