Ville bruke 18 millioner på godteri for å maskere bitter urte-«medisin» mot korona

Intensjonen var nok god. Men vitenskapen bak var rimelig tynn.

Denne uka fikk utdanningsministeren på Madagaskar sparken fra regjeringen. Grunnen var at han planla å bruke mer enn 2 millioner amerikanske dollar, tilsvarende rundt 18,6 millioner norske kroner, av den fattige gassiske statskassa på å kjøpe søte kjærligheter på pinne. Det melder BBC.

Snopet planla han å dele ut til gassiske skolebarn for å dekke over den bitre smaken av et utestet urtebrygg som visst nok skal virke mot koronaviruset.

Drikken heter ifølge BBC Covid-Organics, og blir også av Madagaskars president, Andry Rajoelina, sett på som en mulig medisin mot viruset. Også i andre afrikanske land skal det bitre brygget være populært, selv om Verdens helseorganisasjon WHO har sagt tydelig ifra om at det ikke fins noen kur mot Covid-19.

Også Madagaskars eget folkehelseinstitutt har uttalt at de ikke tror den malurt-baserte drikken virker, men at den tvert imot kan være farlig for helsa.

President Rajoelina skal ifølge BBC, som igjen siterer den franske nyhetskanalen France 24, skal imidlertid ha sagt at WHOs advarsel bare er nok et eksempel på Vestens overlegne holdning overfor Afrika.

– Om det var et europeisk land som faktisk oppdaget denne medisinen, ville skepsisen vært så stor? Jeg tror ikke det, sier han til France 24.

Så langt er 1000 mennesker registert smittet på Madagaskar, og 7 personer rapportert døde av Covid-19. Befolkningen er på 25,5 millioner. President Rajoelina har beordret ymse smittevern- og isoleringstiltak, men også fått kritikk fordi vakter skal ha brukt vold mot mennesker som brøt karanteneregler.