– Presidenten må forstå at hans handlinger var problemet, sa senator Lindsey Graham denne uka. Ordene kommer fra en av de republikanske toppene som har stått last og brast med Donald Trump, uansett hva som har skjedd. Denne uka sa han at han ikke var å regne med lenger, og at nok er nok.

Lindsey Graham er en av de profilerte republikanerne som har vært lojale overfor Trump, men som nå har kritisert ham åpent. Her fra en pressekonferanse torsdag. Foto: Brendan Smialowski/AFP/NTB

Nå er republikanske politikere sterkt splittet i spørsmålet om hvorvidt de skal gjøre et klart brudd med Trump eller ikke i perioden som ligger foran dem.

– Dette er et av de store spørsmålene nå. Vil de siste dagenes hendelser i Washington DC føre til et oppgjør med Trump og trumpismen i det republikanske partiet, eller vil denne linjen fortsette å prege partiet? Vi har sett en del indikasjoner på folkevalgte i det republikanske partiet ønsker nettopp et oppgjør med trumpismen, sier USA-kommentator Vårin Alme i AmerikanskPolitikk.no til Dagsavisen.

Les også: USA-forsker: – Nå kan partiet gripe sjansen til å fjerne Trump. De har jo privat ønsket det i mange år

Benåder seg selv?

Hva som skjer med Trump helt umiddelbart, er fortsatt usikkert. I tillegg til en rekke sentrale personer i administrative jobber rundt ham, har både utdanningsministeren og transportminsteren sluttet etter onsdagens hendelser.

Kanskje vil det ikke skje noe med presidenten selv før han går av 20. januar. I kretser rundt ham skal det ha vært snakket om å avsette ham med grunnlovstillegg 25, men det krever blant annet at visepresident Mike Pence går inn for dette. Det vil han ikke gjøre, skriver amerikanske medier, som siterer anonyme kilder.

Pence skal imidlertid være rasende på Trump etter at presidenten forsøkte å få Pence til å stanse sertifiseringen av Biden som president – noe Pence ikke hadde myndighet til eller ville gjøre – for deretter å tvitre at hans egen visepresident var «uten mot», siden han ikke gjorde noe med dette.

En ny riksrettssak mot Trump vurderes av Demokratene. Trump vil uansett ha gått av før den eventuelt er sluttført, men dømmes han, kan han hindres i å stille igjen.

I en video på Twitter torsdag kveld amerikansk tid sa Trump at han var «opprørt over volden, lovløsheten og kaoset» som hadde oppstått i Kongressen onsdag, og bekreftet at en ny administrasjon vil tre inn 20. januar, og at han vil fokusere på å sikre en smidig, ryddig og sømløs maktovergang. Trump gikk kun med på denne uttalelsen etter å ha blitt presset av rådgivere rundt ham og blitt gjort oppmerksom på at han risikerer å bli straffeforfulgt for å ha oppviglet til vold.

Donald Trump har til og med vurdert muligheten for å benåde seg selv før han går av som president, rapporterer amerikanske medier. Dette har aldri blitt gjort før av en amerikansk president, og jurister er ikke samstemte i om dette vil være lovlig, skriver The New York Times.

Les også: – Kontroll i Senatet vil utgjøre en enorm forskjell for Biden

Hvor går partiet?

Uansett hva som skjer rundt Trump de neste ukene, er det nå duket for en intens debatt om veivalg blant republikanerne.

Bortsett fra et par kritiske røster blant republikanske kongressmedlemmer har det ikke vært motstand i partiet mot Trump de fire siste årene. Nå er presidentvalget tapt, og senatsvalgene i Georgia denne uka sørget for at partiet også er frarøvet kontrollen i Senatet – noe mange klandrer Trumps atferd etter valget for. Det er dermed Demokratene som har kontroll både i Senatet og Representantenes hus.

Georgia-tapet la grunnlag for en sterkere debatt i partiet om veien videre, men først etter stormingen av Kongressen onsdag har profilerte republikanere trukket opp en grense og kritisert Trump åpent. Onsdag opplevde de selv å bli personlig rammet av stormingen av Kongressen av Trump-tilhengere. Ikke bare var inntrengerne oppmuntret av presidentens ord, men ble også rost av Trump like etterpå: Samtidig som han ba dem gå hjem, sa han at han elsket dem og at de var helt spesielle.

Nå frykter mange republikanere at onsdagens historiske hendelser vil ligge som en skamplett over partiet i flere tiår, og mener man må bryte med Trump, skriver The New York Times.

Les også: Republikansk leder i Norge: – Jeg har ikke sett noen bevis for at stormingen var voldelig

Sterk velgerbase

Samtidig holder flere republikanere fast ved Trump, og en del av dem nektet å stemme for å sertifisere godkjenningen av Biden som president. Den mest profilerte av dem var senator Ted Cruz, som tidligere har stilt i kampen om å bli presidentkandidat, og trolig har ambisjoner om å gjøre det igjen.

74 millioner av velgere har dessuten stemt på nettopp Trump. En YouGov-måling denne uka viser til og med at 45 prosent av republikanske velgere som er blitt spurt, støttet stormingen av Kongressen onsdag.

Selv om toppolitikere i Kongressen er blitt mer kritiske til Trump og det han står for, er det annerledes i store deler av partiapparatet rundt omkring i landet. Avgrunnen mellom republikanske ledere i Washington og deres grasrotaktivister har ikke vært større siden starten på Trump-æraen, skriver The New York Times.

– Hvis det republikanske partiet kun sentreres rundt president Trump selv, vil vi mislykkes. Men hvis vi glemmer hva det var med hans budskap som tiltrakk mennesker som er virkelig frustrerte, vil vi også mislykkes, sa Chip Roy, republikansk representant i Representantenes hus, i et innlegg onsdag.

Han ledet en gruppe konservative i huset som motarbeidet Trumps press om at kongressmedlemmer ikke skulle godkjenne sertifiseringen av Bidens seier.

– Blir krevende

Republikanske politikere risikerer å støte mange velgere fra seg dersom de fortsatt støtter Trump etter det som har skjedd. Samtidig kan de miste den typiske Trump-basen dersom de velger en annen retning.

Vårin Alme peker på at mye av det som har skjedd i det siste gir indikasjoner om at flere folkevalgte ønsker et oppgjør med Trump og trumpismen. Hun nevner følgende:

* At regjeringsmedlemmer og statsråder har gått av i protest.

* At flere republikanske politikere har snudd i saken om å godta valgresultatet.

* At flere, selv noen av dem som har vært mest lojale mot presidenten, har kritisert Trump åpenlyst.

* At noen har tatt til orde for å iverksette det 25. grunnlovstillegget.

– Samtidig er det ikke til å stikke under stol at Det republikanske partiet de siste fire årene har vært Trumps parti. Det blir en krevende jobb å skulle forsøke å ta partiet i en ny retning, og kanskje da tilbake til mer tradisjonell konservatisme, og samtidig holde rekkene samlet. Hvor det republikanske partiet går hen fremover er fremdeles et åpent spørsmål, fastlår Vårin Alme.

Les også: Fire år med Trump: Dette skjedde med løftene hans