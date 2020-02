Donald Trump har lenge kalt nyhetsformidlere som CNN, New York Times og Washington post for «fake news». Nå kan det se ut som at han får hjelp av en partifelle i Tennessee.

En republikaner fra Representantenes hus i delstaten Tennessee har tirsdag denne uken kommet med et tillegg til et lovforslag, et tillegg som definerer CNN og Washington post for «fake news», skriver flere medier deriblant Guardian.

Representant Micah Van Huss begrunner tillegget i lovforslaget med at nettopp disse to nyhetsformidlerne flere ganger har kommet med anklager om at Trumps velgere ligner på en kult og at Donald Trump har «forhekset Det republikanske partiet».



Foto: AFP / NTB scanpix

Karakteristikker

I et intervju med en lokal konservativ podkast hevder Van Huss at mediene gjør narr av Trump-velgere og at hans velgere er «lei av eliten i media som kommer med nedsettende karateristikker».

– De er lei av republikanere som ikke kjemper, sa Van Huss.

Lovtillegget skal nå debatteres i Representantenes hus i Tennessee.

Omstridt

Van Huss er ikke ukjent med omstridte lovforslag. Tidligere i måneden kom han med et lovforslag som definerer fostre, eller «ufødte barn» som borgere når statlige midler skal bevilges.

Et stort flertall i Tennessee stemte på Trump i presidentvalget i 2016.

