Vil la danske prester slippe teologistudier

Bakgrunnen for forslaget, som er fremmet av kirkeminister Joy Mogensen, er problemer med å skaffe nok prester, spesielt til tynt befolkede regioner. I tillegg kommer mange av de nåværende prestene til å nå pensjonsalder de nærmeste årene.

– Samhold og balanse mellom landsbygd og by er sentrale mål for regjeringen. Et viktig aspekt av dette er å sikre at det finnes tilgang til kirker over hele landet, uansett hvor man bor, sier Mogensen.

Det vil imidlertid fortsatt være krav om at prester må ha kandidatutdannelse, presteutdannelse og en etterutdanning på til sammen tre år.

