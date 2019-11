Kan valget i Storbritannia 12. desember føre til et resultat som gir en ny folkeavstemning om uavhengighet for Skottland?

Det tror og håper Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon.

– Det kommende valget er det viktigste for Skottland i vår levetid, sier Sturgeon, som også leder Det skotske nasjonalistpartiet (SNP), som ønsker skotsk uavhengighet fra Storbritannia.

Hun vil kreve en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet allerede i 2020 – selv om Skottland hadde folkeavstemning i 2014.

Sturgeon sparket i gang valgkampen for SNP i Edinburgh fredag.

Brexit-effekt

Brexit har satt fart på kravene om en ny skotsk avstemning igjen. Et klart flertall av skottene, 62 prosent, stemte for å bli i EU i folkeavstemningen i 2016. Mange skotter er rasende over statsminister Boris Johnsons planer om å ta Storbritannia ut av EU med en hard brexit. De som ønsker skotsk selvstendighet mener argumentene for dette er en enda sterkere dersom skottene blir dratt ut av EU mot sin vilje.

Skotske SNP er allerede dominerende i Skottland, og ligger godt an til å øke antall seter etter valget i desember.

Spesielt har de som mål å ta seter fra De konservative, som er blitt mer upopulære i Skottland under brexit-prosessen og etter å ha mistet sin populære skotske leder, Ruth Davidson, som trakk seg tidligere i høst.

Tvert nei

Statsminister Boris Johnson har derimot som løfte ikke å la skottene få en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia.

Johnson var på valgkampturné i Skottland torsdag, og sa da at han garanterte at det ikke vil bli gitt tillatelse til en ny skotsk folkeavstemning med ham som statsminister.

– Folk ble i 2014 lovet at det ville være en hendelse som ville skje én gang i løpet av en generasjon, og jeg ser ingen grunn til at vi skal gå tilbake på det løftet, sa Johnson.

Statsminister Boris Johnson smakte whisky under et besøk i Skottland torsdag. Foto: NTB scanpix

Det var under den tidligere britiske konservative statsministeren David Cameron at det ble enighet om å la Skottland holde en folkeavstemning i 2014. Flertallet, over 55 prosent, stemte nei til løsrivelse, mens rett under 45 prosent stemte ja.

Siden har det fortsatt å være et flertall mot løsrivelse i mange målinger, men en måling nylig i The Sunday Times Scotland viste en oppslutning på 50 prosent for uavhengighet.

Etter valget

Spørsmålet er hvordan de skotske uavhengighetsforkjemperne skal få til å holde en ny legitim folkeavstemning.

Også Labour-leder Jeremy Corbyn har også uttalt seg avvisende.

– Labour støtter ikke uavhengighet i Skottland og vi mener en ny skotsk folkeavstemning verken er ønskelig eller nødvendig, har Corbyn sagt.

Det spekuleres likevel rundt hva som vil skje dersom det blir et uklart resultat etter valget, der det kan ligge an til at Labour kan regjere, men er avhengig av støtte fra partier som SNP for å gjøre det. I en slik situasjon vil SNP presse på for sin sak, og spørsmålet er om Labour da vil gi innrømmelser overfor SNP for å få støtte.

