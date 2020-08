Mens Republikanerne denne uka har holdt sitt landsmøte med et budskap om å sørge for lov og orden, har det vært opptøyer, vold og protester i byen Kenosha i Wisconsin, etter politiskytingen mot 29 år gamle afroamerikanske Jacob Blake.

Nettopp vippestaten Wisconsin er et av stedene slaget vil stå i valget i november. Nå er hendelsene i Kenosha i Wisconsin blitt sentrale i den politiske dragkampen: Hvordan vil velgerne reagere?

Protester

President Donald Trump sa onsdag at han vil sende føderale styrker til Kenosha for å slå ned på opptøyene som har oppstått de siste dagene, og Det hvite hus opplyser at 2.000 soldater fra nasjonalgarden er klare til innsats. Wisconsins demokratiske guvernør Tony Evers har godtatt føderal hjelp.

Uroen begynte etter 29-åringen Jacob Blake ble skutt flere ganger i ryggen av politiet søndag, og ifølge familien er blitt lam etter hendelsen. Politiet prøvde å pågripe han, og skuddene falt mens Blake var på vei til å åpne døra på bilen og lente seg inn i den. Tre av barna hans satt i baksetet. Ifølge statsadvokaten i Wisconsin vedgår Blake at han hadde en kniv i sin besittelse.

Hendelsen førte til protester og uro i Kenosha, i tillegg til at det ble igangsatt branner og utført hærverk i deler av byen. Dette skjer etter at det i flere uker denne sommeren har vært Black Lives Matter-protester i store deler av USA mot politivold og rasisme, utløst av politidrapet på George Floyd i mai.

Situasjonen i Kenosha eskalerte etter at to personer ble skutt og drept tirsdag. En tredje person ble skadet. En 17 år gammel hvit gutt ble onsdag pågrepet for drapene.

Frir til forstadsvelgerne

Blant republikanske politikere er nå et av hovedbudskapene å «gjeninnføre lov og orden», en beskjed som er blitt gjentatt i løpet av det fire dager lange landsmøtet til partiet denne uka. Med demokratene i førersetet blir det kaos, advarer republikanerne.

Særlig forstadsvelgere er viktig for Trump å hanke inn foran presidentvalget i november. Dersom de opplever sine egne nabolag som truet, kan dette være et budskap som appellerer.

Donald Trump og Joe Biden. Foto: NTB scanpix

Samtidig har demokrater som Joe Biden lagt vekt på det som ligger til grunn for uroen som har blusset opp denne sommeren, i tillegg til å mane til ro. Han snakket med familien til Jacob Blake etter hendelsen, og gikk etterpå ut med video og melding på Twitter:

– Enda en gang ble en svart mann - Jacob Blake - skutt av politiet. Foran øynene på barna sine. Det gjør meg kvalm. Er dette landet vi ønsker å være? Unødvendig vold vil ikke hele oss. Vi må få slutt på volden og på fredelig vis komme sammen for å kreve rettferdighet, tvitret Biden etter hendelsen.

Advarer om kaos

I mange forsteder var det svært jevnt mellom Demokratene og Republikanerne ved valget i 2016. I mellomvalget i 2018 var forstadsvelgere rundt omkring i landet en viktig årsak til at Demokratene i mange områder tok velgere fra Republikanerne.

På den første kvelden av Republikanernes landsmøte denne uka ble det vist en video med en appell av et par i St. Louis, Mark og Patricia McCloskey. En video av de to gikk sin seiersgang i juni, da de sto utenfor sin storslåtte bolig og pekte på Black Lives Matter-demonstranter med våpen. Paret er blant dem som advarer om kaos med Demokratene.

Paret Mark og Patricia McCloskey var blant innslagene på det republikanske landsmøtet denne uka. Foto: NTB scanpix

– Uansett hvor du bor, kommer familien din ikke til å være trygg i de radikale demokraters Amerika, sa de på videoen som ble vist på det overveiende digitale republikanske landsmøtet denne uka.

I Kenosha er det nå ulike reaksjoner på utviklingen, skriver The New York Times, som har snakket med mange innbyggere. Enkelte usikre velgere gir uttrykk for at de lener mot Trump fordi de er bekymret for utviklingen og mener demokratiske ledere i staten ikke har vært tydelige nok.

Flertall mot Trump

En måling foretatt nå i august for nyhetsnettstedet The Hill i Washington viser at et flertall (59 prosent) av forstadsvelgere mener Trump har gjort en dårlig jobb som president, mens 41 prosent i den samme gruppen er fornøyd med ham.

Forstadsvelgere har vært viktig i alle valg i USA de siste 50 år, påpeker journalist Emily Badger i podkasten The Daily i The New York Times, som tar opp Trumps forstadstrategi foran valget i november.

Men forstedene er blitt en langt mer mangfoldig velgergruppe de siste tiårene, påpeker Badger, som dekker urban politikk i USA for avisen. Hun viser til at mange velgere i slike områder nå støtter Black Lives Matter-protestene, og at for dem er koronapandemien, kollapsen i økonomien og helsesaker de viktigste bekymringene, ifølge målinger.

– Jeg tror det som er mest usikkert, og som kan tale til presidentens fordel, er at det vil komme flere «Kenoshaer». Og vi vet ikke ennå om slike scener vil endre velgernes holdninger i disse sakene i månedene som kommer, sier hun.

