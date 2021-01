Saken oppdateres.

Donald Trump kommer til å bruke sine siste timer som president til å benåde nærmere 100 mennesker, skriver The Guardian og flere andre amerikanske nyhetsmedier. Listen over de han vil benåde blir trolig offentliggjort i løpet av tirsdag kveld norsk tid, eller tidlig onsdag.Uansett må dette skje før Joe Biden tas i ed som ny president 20. januar kl. 1800 norsk tid. Tirsdag 19. januar 2021 er som kjent Donald Trumps aller siste hele arbeidsdag som USAs president før Joe Biden tar over.

Kan benåde seg selv

Ifølge The Guardian skal Trump ha luftet tanken om å benåde seg selv, men at nære medarbeidere har frarådet ham det. Presidenten brukte ellers mye av søndagen på å sette opp en liste over de han vil benåde, mange av dem trolig venner og nære politiske allierte. Han skal ha rådført seg med datteren Ivanka, svigersønnen Jared Kushner og rådgivere. Møtet varte lenge og Trump skal ha vært svært personlig engasjert i dette helt på detaljnivå.