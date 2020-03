Vi er i dvale verden over: Slik ser det ut i storbyene akkurat nå

LONDON: Stille på Trafalgar Square i London. Den britiske regjeringen strammet kraftig inn på tiltakene tirsdag, og ber folk holde seg mest mulig hjemme. Foto: Tolga Akmen/NTB scanpix

NEW YORK: Normalt er det stappfullt av folk på Times Square midt på Manhattan i New York. Tirsdag var det stille. Store butikker som Apple og Nike har stengt midlertidig. Andre holder åpent, men med svært få kunder. Foto: Johannes Eisele/NTB scanpix

LOS ANGELES: Det er stengt port i Disneyland i Anaheim, Los Angeles, California. Storbyen på vestkysten har innført drastiske tiltak og nedstengninger. Foto: Jeff Gritchen/NTB scanpix

Ekspertens råd etter brutalt fall i aksjemarkedet: Dette ville de gjort med 100.000 kroner nå (+)

PARIS: Stenger ned. I 15 dager fra tirsdag har folk i Franrike kun lov til å gå ut for nødvendige ærend som å handle mat, gå til jobb for de som må det, eller gå en tur. Her fra Louvre-museet i Paris onsdag. Foto: Lionel Bonaventure/NTB scanpix

SYDNEY: Området utenfor operahuset i Sydney var folketomt onsdag. Foto: Loren Elliott/NTB scanpix

AGRA: Det var ikke mange turister som tok veien til Taj Mahal i Agra, India, tirsdag. Normalt er det stor pågang av besøkende her. Foto: Pawan Sharma/NTB scanpix

ROMA: I Italia har det vært folketomt lenge i gatene, landet har hatt nedstengning i en uke. Her fra Petersplassen i Roma tirsdag, da kun et par nonner passerte. Foto: Crispian Balmer/NTB scanpix