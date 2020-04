Verdensbanken: Resesjon i Afrika for første gang på 25 år

Verdensbanken nedjusterer prognosen fra en økonomisk vekst på 2,4 prosent i år i de nesten 50 landene sør for Sahara, til et fall på minst 2,1 prosent. Kanskje blir nedgangen på opptil 5 prosent.

Spesielt land som er svært avhengig av oljeproduksjon og gruvedrift, samt de største økonomiene Sør-Afrika, Nigeria og Angola, kan bli hardt rammet.

– Nå må vi gjøre alt vi kan for å hjelpe fattige land som rammes av koronaepidemien for å unngå at millioner av mennesker kastes ut i fattigdom. Det vil være ødeleggende for all bærekraftig utvikling og livsvilkår i land som allerede sliter med å ta seg av befolkningen sin, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til NTB.

Han sier han vil ta opp dette neste uke når han skal ha møte med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

Mange afrikanske land har de siste årene hatt rask økonomisk vekst. Pandemien gjør at det i stedet nå er behov for økonomisk hjelp og pause i nedbetalingen av gjeld, mener Verdensbanken.