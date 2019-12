Stykket «Mitt navn er Greta Thunberg – jeg skolestreiker for klimaet» skal settes opp på teateret Aveny-T i København.

Dette teateret er kjent for å satse på forestillinger for ungdommer og har tidligere satt opp et stykke basert på den norske TV-serien «Skam».

Brenner for saken

Forestillingen om Thunbergs reise skal først ha premiere 7. januar 2021.

Stykket skal være en hyllest til Thunberg og alt hun har klart å skape av klimaengasjement det siste året.

I pressemeldingen står det:

«Kampen om klimaet og kravet om forandring er skapt av en ung generasjon. Det er en revolusjon, skapt av dem, som verden aldri så komme, som satte verden i bevegelse og som ikke ville skjedd uten dem. Det er i seg selv så fantastisk at vi som teater bare må fortelle denne historien og hylle ungdommene som forandrer verden og også Danmark.»

Teatersjef Jon Stephensen sier at han lenge har ønsket å lage en forestilling om klimakampen fordi han brenner for saken.

– Å undersøke et levende ikon som på under et år nesten har fått status som en av de store profeter, blir vilt interessant.

Årets navn

Det er 22 år gamle Karla Løkke som skal spille Greta Thunberg.

Thunberg er nå hjemme igjen i Sverige etter sin flere måneder lange klimareise. Nylig ble hun kåret til årets navn av Time Magazine.

På fredag skal hun delta i en skolestreik for klimaet i hjemlandet.