Vi kan alle være enige om at skriking er en sentral del av en hjemsøkt opplevelse. Med drive-in parkerer bilistene på stedet, og slipper å gå ut av bilene sine.

Kowagarasetai, det japanske spøkelseshuset og produksjonsselskap for skrekkhendelser, som står bak den kreative attraksjonen i Tokyo, hevder at konseptet er det første i sitt slag, skriver CNN.

– Jeg at det ikke var noen måte for oss kunne ha et tradisjonelt spøkelseshus mens koronaviruset ennå eksisterer, forteller Kenta Iwana, grunnlegger av Kowagarasetai, til CNN Travel.

– Da jeg leste at gjennomkjøringsteatre gjorde comeback, fikk jeg et aha-øyeblikk, legger han til.

Stuck i en beksvart, zombie-infisert garasje

Drive-in spøkelseshuset, som ligger i et overbygd parkeringshus i en bygning uten beskrivelser i sentrum av Tokyo, gir besøkende det CNN beskriver som en 360-graders, front-line opplevelse som gir følelsen av å sitte fast i en bil under et zombieutbrudd.

Besøkende kan bruke egen bil for 670 kroner, eller, hvis man som mange av Tokyos beboere ikke eier en egen bil, kan man leie et kjøretøy for 760 kroner.

Gitt at du bare sitter i garasjen, trenger du ikke førerkort.

Tut tre ganger for mer lyd

Besøkende slår av motoren og garasjedøren lukkes. Kjøretøyet blir forlatt i total mørke. Passasjerene mottar et sett med Bluetooth-høyttalere og den nifse fortellingen begynner.

– Rundt disse delene er det en legende om at spøkelsene angriper mennesker. Tut tre ganger hvis du vil høre mer, sier stemmen fra taleren på japansk.

De neste 17 minuttene presser blod gjennomvåt ånder og zombier seg opp mot vinduene på bilen. Men frykt ikke, på en eller annen måte kommer du deg gjennom det, skriver CNN.

Blod og rengjøringstjenester

Med Tokyo som kjemper mot en ny bølge av koronatilfeller, sier selskapet at det tar alle forholdsregler for å beskytte både aktører og kunder. Hver bil tørkes av med alkohol for å minimere risikoen for spøkelsesaktørene. Leiebiler er foret i plast, som endres for hver kunde.

Etterpå rengjøres bilen for falskt blod, og potensiell virussmitte fra spøkelsenes hender. I liten skrift på selskapets nettside står det: «Vi kan ikke fjerne hver bloddråpe, men den vil bli ren nok til å kjøre på veien». Det er også mulig å kjøpe en ekstra blodig opplevelse for 80 kroner ekstra.

Drive-in spøkelseshuset begynte som en sommerattraksjon i juli, med billetter som solgte ut første dag. Nå er det en venteliste på mer enn 1000 mennesker, sier grunnlegger Iwana.

Gitt den enorme populariteten, sier han at de starter opp igjen når temperaturen er kjølig, da august er for varm til å gjennomføre den hjemsøkte opplevelsen.

