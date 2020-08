En 17-åring ble onsdag pågrepet, mistenkt for å ha drept to demonstranter og skadd en tredje tirsdag. I timene før drapene, ble det på Facebook og Reddit lagt ut oppfordringer til militser og andre folk med våpen om å reise til Kenosha for å beskytte lokale forretninger.

Det viser en undersøkelse som er gjort av forskere på Atlantic Councils Digital Forensic Lab. Forskerne sier at før angrepet der de to ble drept, ble det publisert oppfordringer til vold i flere tråder og diskusjoner, mens konspirasjonsnettstedet Infowars spredte oppfordringer om å reise til Kenosha.

Fjernet sider

Facebook opplyste senere at de hadde fjernet én side for å ha krenket deres retningslinjer om militser, og at flere sider er i ferd med å bli tatt ned.

En videodirektør for den konservative nettsiden The Daily Caller sier at han intervjuet 17-åringen før skytingen. Gutten sto bevæpnet med en rifle foran en butikk og sa at jobben hans var å beskytte folk og næringslivet.

17-åringen ble pågrepet onsdag i hjembyen Antioch i nabostaten Illinois. Facebook-siden hans er fylt av støtteerklæringer til amerikansk politi

Fant kniv i bilen

Omfattende demonstrasjoner brøt ut i Kenosha etter at afroamerikanske Jacob Blake (29) søndag ble skutt av politiet idet han gikk inn i bilen sin. Han er nå lam fra livet ned. Blake ble skutt i ryggen sju ganger av politiet. Han vedgår nå at han hadde en kniv, opplyser statsadvokaten i Wisconsin.

Statsadvokaten sier politiet kom til stedet etter å ha fått en telefon fra en kvinne om en uønsket mann. Politibetjentene forsøkte å pågripe Blake og brukte en elektrosjokkpistol uten at det stoppet ham.

Blake gikk rundt bilen og inn på førersiden og «lente seg framover» og en av politibetjentene «avfyrte sitt våpen sju ganger». Alle skuddene traff Blake i ryggen, sier statsadvokat Josh Kaul, som legger til at det ble funnet en kniv på gulvet på førersiden i bilen.

Politibetjenten som skjøt ble også identifisert og er suspendert mens etterforskningen pågår.

Opptøyer

I etterkant av hendelsen har det vært omfattende demonstrasjoner, opptøyer og hærverk i Kenosha. President Donald Trump vil sende føderale styrker til byen for å slå ned på opptøyene, og Det hvite hus opplyser at 2.000 soldater fra nasjonalgarden er klare til innsats.

Guvernør Tony Evers har innkalt 500 soldater fra delstatens nasjonalgarde til Kenosha og dermed doblet antallet fra dagen i forveien. Guvernørens kontor sier Evers jobber med andre delstater for å skaffe enda flere soldater og politistyrker.

Det er i tillegg innført portforbud fra klokken 19, en time tidligere enn kvelden før, men demonstrantene var onsdag kveld lokal tid ute etter at portforbudet tredde i kraft.

USAs justisdepartement sender mer enn 200 føderale agenter fra blant annet FBI til Kenosha, og skriver i en uttalelse at de har startet en føderal etterforskning av skytingen av Blake. Etterforskningen skal se på om det har skjedd brudd på borgerrettighetene.

