Væpnede demonstranter i Michigan skal etter planen samles ved delstatsforsamlingen i byen Lansing torsdag denne uka, i protest mot restriksjonene guvernør Gretchen Whitmer har innført i kampen mot koronautbruddet, skriver the Guardian.

Ifølge avisa skal dreie seg om høyreorienterte militsgrupper, men de skriver ikke hvem gruppene er.

Det skjer samtidig som at delstaten etterforsker det de omtaler som troverdige trusler rettet mot demokratiske politikere.

Trusler om vold er lagt ut på høyreorienterte kontoer i sosiale medier, skriver Detroit Metro Times, som har fått tilgang til flere lukkede Facebook-grupper. Der skal flere ha tatt til orde for at Whitmer bør drepes, ifølge avisa. Flere av gruppemedlemmene skriver at de skal delta på torsdagens protest.

Møtte opp med våpen

Torsdagens demonstrasjon er ikke den første i rekka, og i slutten av april fikk bilder av tungt bevæpnede demonstranter inne i delstatsforsamlingen i Michigan stor medieoppmerksomhet.

Flere demonstranter slapp inn i bygningen, der de folkevalgte var samlet til debatt om å utvide det såkalte «bli hjemme»-vedtaket. Det innebærer at innbyggere bes om å holde seg hjemme, annet enn for nødvendige ærender eller for ansatte i samfunnskritiske yrker. Demonstrantene krever at restriksjonene lettes, slik at økonomien kommer i gang igjen. Mange innbyggere er fortvilet over at de blant annet har mistet inntekten sin.

Demonstranter under det såkalte «American Patriot Rally», som ble holdt i Michigan 30. april. Demonstrantene krever at flere virksomheter igjen får åpne dørene. Foto: Jeff Kowalsky/NTB scanpix

Guvernør Gretchen Whitmer har innført en rekke strenge tiltak i kamp mot koronautbruddet, og på flere meningsmålinger får hun støtte for krisehåndteringen. Michigans demokratiske guvernør har fått enorm oppmerksomhet nasjonalt for framgangsmåten, og nevnes som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden i presidentvalget seinere i år.

Whitmer har lempet på noen restriksjoner den siste tida, men hun har også utvidet unntakstilstanden fram til slutten av mai.

Guvernør Gretchen Whitmer under en tale tidligere i mai. Foto: Michigan Office of the Governor/NTB scanpix

Frykter eskalering

Folkevalgte fra begge partier i Michingan har fordømt demonstrantenes forsøk på å skremme.

– Disse folkene er bøller og taktikken deres er foraktelig. Det er aldri ok å true andres trygghet eller liv, folkevalgt eller ikke, punktum, sa republikaneren Mike Shirkey, som er flertallsleder i delstatssenatet.

Whitmer sier demonstrantene er i sin fulle rett til å protestere, men hun har bedt dem være forsiktige og sørge for at viruset ikke spres.

Protestene har også ført til en våpendebatt blant politikerne, der demokratene vil at det skal være forbud mot å bære våpen i delstatsforsamlingen. Republikanerne har på sin side gått mot dette.

Trump inn i debatten

Det er holdt demonstrasjoner i en rekke delstater etter at det ble innført smitteverntiltak. Flere guvernører har tidligere bedt Det hvite hus om å oppfordre folk til å holde seg hjemme.

Få dager etter større protester tidligere i april, la president Donald Trump ut en rekke Twitter-meldinger der det sto: «FRIGJØR MINNESOTA», «FRIGJØR MICHIGAN» og «FRIGJØR VIRGINIA». Han utdypet seinere på en pressekonferanse at ha mente noen av koronatiltakene i disse statene hadde vært «for tøffe».

En bevæpnet demonstrant utenfor delstatsforsamlingen i Michigan 30. april. Foto: Paul Sancya/NTB scanpix

Trump benyttet seg igjen av Twitter for å kommentere opptrinnet i delstatsforsamlingen i Lansing to uker seinere.

«Guvernøren i Michigan bør gi litt, og slokke brannen. Dette er veldig gode mennesker, men de er sinte. De vil ha livene sine tilbake, på en trygg måte! Møt dem, snakk med dem, inngå en avtale», skrev Trump.

Flere av gruppene som sto bak demonstrasjonene skal ha vært støttet av høyreradikale organisasjoner, militser, religiøse fundamentalister og vaksinemotstandere, ifølge NRK.

Hardt rammet

New York er fortsatt den amerikanske delstaten med flest registrerte smittetilfeller, viser en oversikt hos The New York Times. Der har over 343.000 mennesker fått påvist viruset, og over 27.000 har dødd.

New Jersey, Illinois, Massachusetts, California og Pennsylvania følger bak. Deretter kommer Michigan, med snart 48.000 registrerte smittetilfeller og over 4600 dødsfall.

En kø foran en frisør i Owosso Michigan 12. mai. Eieren har allerede fått to forelegg for å ha åpnet for kunder tross nedstengingen som fortsatt gjelder flere virksomheter i delstaten. Foto: Jeff Kowalsky/NTB scanpix

På verdensbasis har USA desidert flest registrerte tilfeller, med over 1,4 millioner bekreftede smittede, ifølge oversikten hos Worldometers. Det er også landet med flest bekreftede dødsfall, med over 83.000.

