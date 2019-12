– Protestene kommer minst til å vare til 22. januar, da saken skal opp i høyesterett, sier postdoktor Anwesha Dutta ved Chr. Michelsens Institutt.

Hvis domstolen også etter det ikke vil forkaste loven, kan protestene fortsette videre, tror hun.

Indias nasjonalforsamling vedtok 11. desember en lovendring om statsborgerskap.

Den åpner for at enkelte ikke-muslimske minoriteter får en kortere vei til statsborgerskap (se faktaboks nederst i saken for mer). Det er en av grunnene til protestene som nå er inne i sin tredje uke.

Sikkerhetsstyrker på plass ved en moske i New Delhi fredag. Foto: Jewel Samad/ NTB scanpix

Nye demonstrasjoner ble holdt fredag, blant annet i delstaten Uttar Pradesh i nord. Ekstra politi ble utplassert i området, der det forrige uke brøt ut voldelige protester etter fredagsbønnen.

Sekulært land

Dutta er for tida i India og driver feltarbeid. Hun skiller mellom protestene i delstaten Assam, der hun er, og det som ligger bak markeringene i andre deler av landet.

I Assam handler motstanden mer om det Dutta kaller etnisk-lingvistisk, eller språklig, identitet, forankret i delstatens historie og årelange konflikter rundt innvandring.

For resten av landet er protestene særlig knyttet til statsborgerskapslovens brudd med den sekulære grunnloven.

– Den prøver å juridisk etablere muslimer som annenrangs borgere i India, ved å gi særbehandling til andre grupper, sier Dutta om lovendringen.

Det er et brudd med grunnloven, som skal sikre likebehandling, fortsetter hun.

Skal beskytte

Statsminister Narendra Modi har hevdet at loven skal gi beskyttelse for minoriteter som er forfulgt i andre land i regionen. Forrige uke forsøkte han å berolige Indias 200 millioner muslimer.

– Denne loven har ingenting med Indias 1,3 milliarder innbyggere å gjøre. Jeg må forsikre Indias muslimske borgere om at denne loven ikke endrer noe for dem, sa Modi.

Statsminister Narendra Modi (t.h.) og BJP-partileder Amit Shah avbildet sammen i mai.Foto: Adnan Abidi/NTB scanpix

Andre ledende skikkelser i Modis Bharatiya Janata-parti avviser også at lovendringen diskriminerer muslimer, ifølge tidsskriftet Foreign Policy. Amit Shah, som leder Modis parti, har imidlertid gjentatte ganger vært tydelig på at han ønsker å slå ned på muslimske innvandrere, skriver de.

– En BJP-regjering vil plukke opp infiltratører en og en av gangen og kaste dem i Bengalbukta, sa Shah i april, med henvisning til muslimske innvandrere fra Bangladesh.

Kritikere av lovendringen sier den fremmer Modis hindunasjonalistiske prosjekt.

Massive protester

Over hele India har minst 25 mennesker mistet livet siden protestene startet.

Flere tusen er pågrepet, og myndighetene har fått kritikk for maktbruk mot demonstranter. Mobil- og internettdekningen har vært stengt i flere dager i en rekke delstater, deriblant Assam, og det er innført portforbud.

En demonstrant anholdes av politiet i New Delhi fredag. Foto: Danish Siddiqui/NTB scanpix

Mange indere er svært misfornøyd med måten myndighetene har reagert på protestene, sier Dutta.

– Demokratisk rom for protest er fullstendig fjernet av denne regjeringen og dens ideologi, fortsetter hun.

Modis hindunasjonalistiske parti sikret i mai gjenvalg med trygg margin. Nå vokser imidlertid motstanden, ifølge India-eksperten.

– Ikke bare rundt til statsborgerskapsloven, men også myndighetenes mangelfulle innsats, særlig knyttet til den økonomiske politikken. India stagnerer økonomisk akkurat nå, sier Dutta.

Samtidig er det flere som fortsatt støtter Modis regjering. BJP-støttespillere holdt 23. desember en egen markering i byen Kolkata til støtte for lovendringen. Også fredag ble det holdt lignende markeringer, blant annet i Mumbai.

Det ble også holdt markeringer for den nye statsborgerskapsloven fredag, som her i Mumbai. Foto: Indranil Mukherjee/NTB scanpix

Myndighetene har hele tida vært tydelige på at de vil gjennomføre endringene i statsborgerskapsloven, uansett hva, sier Dutta.

Vil lamme

I Indias hovedstad New Delhi har demonstranter okkupert gatene i et av byens nabolag. Med over 100 frivillige med på laget har de organisert utdeling av mat og drikke, men også medisiner, til de oppmøtte, ifølge Al Jazeera.

– Det vi håper å oppnå er å inspirere lokalsamfunn over hele India, som er motstandere av statsborgerskapsloven, til å blokkere sine egne byer, slik at India stanser opp, sier Sharjeel, en av arrangørene bak en av protestene i New Delhi.

Indias nye statsborgerskapslov

* 11. desember vedtok Indias nasjonalforsamling en lovendring som åpner for å gi indisk statsborgerskap til innvandrere uten lovlig opphold fra Afghanistan, Bangladesh og Pakistan.

* Buddhister, kristne, hinduer, jainister, parsere og sikher som flyttet til India før 2015, kan få indisk statsborgerskap. Loven har utløst protester fordi den ikke gjelder for muslimer og fordi papirløse innvandrere som konkurrerer om landets arbeidsplasser, kan få lovlig opphold.

* Statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering forklarer unntaket for muslimer med at lovens formål er å beskytte forfulgte minoriteter og viser til at nabolandene har muslimsk flertall.

* Andre utsatte grupper – som Myanmars rohingyaer, Sri Lankas tamiler og Kinas tibetanere – er heller ikke omfattet av loven.

* Loven skal prøves av landets høyesterett i januar.

