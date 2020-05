Venezia ber turistene komme tilbake for å redde folks levebrød

De utenlandske turistene har forlatt en av Italias mest elskede byer – jaget bort av koronaviruset. Nå vil mange av innbyggerne at de kommer tilbake, selv om de tidligere syntes det kunne bli litt vel trangt om plassen.

– Uten turistene er Venezia en død by, sier gondolføreren Mauro Sambo (66), som har jobbet på byens kanaler siden 1975.

På Canal Grande blir den øredøvende stillheten kun brutt av noen få venetianske vannbusser – vaporetti – som fortsatt frakter folk mellom Venezia og nærliggende øyer.

Langs kanalene er alt stengt. Luksushoteller og kulturbygninger har lemmer foran vinduene.

Turismen utgjør 13 prosent av Italias bruttonasjonalprodukt, og sektoren sysselsetter 15 prosent av landets arbeidere. Men Venezia er enda mer avhengig av turisme enn resten av landet. Ifølge turistsjef Paola Mar jobber 65 prosent av byens befolkning med turisme.

– Kjemper i en krig

– Virkningen av koronaviruset på utlendingers ankomst, som utgjør 85 prosent av turistene som kommer til Venezia, er svært stor sammenlignet med andre reisemål med flere innenlands turister enn utenlandske, sier Mar.

I forrige uke ba EU medlemslandene om å gjenåpne grensene for å hindre at turistsektoren bryter sammen.

– Vi har overlevd krig, og dette er en krig, sier bygningsentreprenøren Franscesco Pecin (47).

– Vi kommer til å komme gjennom det, takket være vår forretningssans, legger han til.

Til tross for at stadig færre venetianere er «ektefødte» venetianere, og selv om byens bygninger er blitt omgjort til hoteller og AirBnB-boliger, erkjenner Pecin at turistene trengs.

– Ikke noe valg

Enrico Facchetti (61) en tidligere gullsmed som går tur med hunden ved Markuskirken, er enig.

– Byens økonomi er basert på turisme. Kanskje det er en feil, men vi har ikke noe valg. Uten turisme greier vi oss ikke, sier han.

Men til tross for en sterk lengsel etter turistenes tilbakekomst, er byen fortsatt splittet i dette spørsmålet. På en av byens fasader henger et stort banner med teksten «Vi har fått nok av bed and breakfast!".

I årevis har stadig flere innbyggere flyttet fra byens historiske sentrum. I dag bor kun cirka 52.000 av byens 260.000 innbyggere der. Og folk fortsetter å flytte til områdene rundt, der boutgiftene er langt lavere.

Fra isfabrikk til hotell

Selv på øya Murano, som er berømt for sine glassblåserverksteder, har en av virksomhetene blitt omgjort til et hotell og restaurant, noe de lokale er lite glade for.

Men til tross for klagene så er det turistene mange nå lengter etter. Bare de kan bøte på den økonomiske krisen som ligger og lurer som følge av nedstengningen.

I tillegg til koronautbruddet har byen også slitt med ettervirkningen av flommen i november, som førte til skader for millioner av euro.

– Byen vår har lidd siden november, fastslår forretningsmannen Dimitri Tiozzo.

