Varsler slår alarm om manglende koronaplan i USA

Uten tydelig planlegging og en bedre samordnet respons, kan 2020 bli «den mørkeste vinteren» på mange tiår for amerikanere, advarte legen Rick Bright da han torsdag vitnet i Representantenes hus.

– Vi trenger en strategi og en plan nå for å sikre at vi ikke bare kan utvikle den vaksinen, lage den og distribuere den, men også administrere den på en rett og rimelig måte, sa han og la til:

– Det har vi ikke ennå, og det er en grunn til betydelig bekymring.

Bright ble tidligere i år fjernet fra stillingen som sjef for helsedepartementets etat for forskning og utvikling av vaksiner (Barda).

Bright mener han ble omplassert av politiske grunner, fordi han advarte mot bruk av malariamedisinen hydroksyklorokin mot covid-19.

President Donald Trump har en rekke ganger tatt til orde for å bruke medisinen.

– Det ubestridelige faktum er at det kommer til å bli et oppsving av covid-19 denne høsten, sterkt forverret av utfordringene med sesonginfluensa, som vil legge et press på helsevesenet uten sidestykke, sa Bright torsdag.

Over 86.000 mennesker har så langt dødd med covid-19 i USA, som har påvist over 1.4 millioner tilfeller av koronasmitte.

– Uten tydelig planlegging og iverksetting av tiltakene som jeg og andre eksperter har lagt fram, vil 2020 bli den mørkeste vinteren i moderne historie, sa han.

– Vi har ingen skikkelig plan, sa Bright som også tror det kommer til å ta lenger tid enn 12 til 18 måneder å utvikle en levedyktig vaksine.

President Donald Trump avfeide torsdag Bright i en Twitter-melding.

– En utilfreds ansatt som er verken likt eller respektert av folk jeg har snakket med, og som med sin holdning ikke lenger bør jobbe for vår regjering.

I don’t know the so-called Whistleblower Rick Bright, never met him or even heard of him, but to me he is a disgruntled employee, not liked or respected by people I spoke to and who, with his attitude, should no longer be working for our government!