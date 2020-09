En student ved University of Missouri i USA har begynt å legge ut bilder og videoer av medstudenter på en Twitter-konto, skriver nyhetsbyrået Reuters. Studentene er avbildet mens de er samlet i store grupper ved bassenger, utenfor barer og andre steder, og bare et fåtall av dem bruker munnbind eller ansiktsmaske.

Universitetet, som har rundt 30.000 studenter, har et eget skjema der brudd på korona-reglene kan meldes inn anonymt. Studenten bak twitterkontoen mener på sin side at det å bruke sosiale medier ansvarliggjør medstudentene på en annen måte, skriver nyhetsbyrået.

– Når det er der offentlig og folk retvitrer det, og universitetet tagges igjen og igjen - da må de svare, sier studenten, som har bedt om å være anonym.

Også andre steder i USA bruker studenter sosiale medier som Twitter, TikTok og Instagram for å stille spørsmål, fortelle om frykt eller usikkerhet, og å legge ut bilder og videoer, skriver The New York Times. I tillegg kommer vitser, ofte på bekostning av eget universitet.

Flere kritiserer administrasjonen ved studiestedene, og legger ut bilder av overfylte klasserom og kantiner, ifølge avisa. Boston University har så langt fått inn rundt 125 anonyme tips om brudd på koronareglene – om alt fra festing til karantenebrudd. De fleste av tipserne er studenter.

Mange amerikanske universiteter har sett en økning i antall smittetilfeller etter at skoleåret startet igjen etter sommerferien. Også i byer i nærheten av universiteter og colleger stiger smittetallene, ifølge en undersøkelse fra USA Today.

– Ikke moralpoliti

Leder Andreas Trohjell i Norsk studentorganisasjon (NSO) sier de ikke har hørt tilfeller av lignende bildedeling som det i Missouri.

– Ikke i det hele tatt. Vi forventer jo at studentene følger regler som alle andre, sier Trohjell.

Han trekker fram undersøkelsen som ble publisert forrige uke, der det kom fram at de som oftest bryter karantenereglene i Norge, er over 50 år, skrev NRK.

Han sier det er vanskelig å sammenligne det amerikanske systemet med hvordan det er i Norge.

– Her er det mye større grad av tillit til systemet og enkeltpersoner, sier Trohjell, som understreker at studenter og unge voksne skal følge reglene som alle andre.

Han oppfordrer studentene til å si fra hvis de ser medstudenter som bryter reglene i sosiale sammenhenger, og passe på hverandre så retningslinjene følges.

– De skal ikke gå rundt og være moralpoliti. Vi kan snakke med hverandre, fortsetter NSO-lederen.

Økende smittetrend

En talsmann fra University of Missouri sier de fleste på universitetsområdet følger reglene på dagtid, men problemet oppstår når studentene går derfra og til private boliger.

Tirsdag informerte universitetet at to studenter er utvist og tre andre er suspendert etter «åpenbare brudd» på skolens korona-regler. Andre studiesteder har gjort lignende.

Studenten bak Twitterkontoen har sendt bilder og videoer som viser mindre grupper som bryter retningslinjene rett til skolen, heller enn å legge dem ut på nett. Det er for å ikke henge ut enkeltpersoner.

USA er det landet i verden med flest bekreftede koronatilfeller, viser oversikten fra Johns Hopkins University. For delstaten Missouris del er det økende smittetrend, med et snitt på rundt 1500 nye daglige tilfeller, ifølge NPR.

