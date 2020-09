Våpensalget har skutt i været i USA i år

Hele 87 prosent av våpenhandlere i USA rapporterer at salget av våpen fra januar til juli i år økte fra samme periode i fjor. Blant de som rapporterer økt salg er gjennomsnittsøkningen i salget på 95 prosent i år sammenlignet med fjorårets første halvår, ifølge NSSF, handelsforeningen for våpenindustrien i USA.

Fem millioner personer kjøpte sitt første våpen i 2020, ifølge anslag fra NSSF. Disse utgjorde 40 prosent av dem som kjøpte våpen i perioden januar til juli. Kvinner utgjorde 40 prosent av førstegangskjøperne. Tallene er basert på bakgrunnssjekken som foretas av personer som kjøper våpen.

Økte i mars

Våpenhandlernes forening NSSF har disse forklaringene på økningen i våpensalget: Salget gikk kraftig opp i mars, og dette var samtidig som koronakrisen eskalerte for fullt. Politiet advarte da om at deres responstid kunne bli redusert. Samtidig ble tusenvis av innsatte i amerikanske fengsler løslatt før planlagt tid for å redusere antallet innenfor murene og hindre koronaspredning.

Våpenhandelens organisasjon trekker også fram protestene som oppsto etter «memorial day» i USA, som er en årlig minnemarkering av personer som har mistet livet i militærtjeneste. NSSF nevner det ikke i sin forklaring, men dette var samme dag som afroamerikaneren George Floyd ble drept under en politiarrestasjon i Minneapolis, og som startet de voldsomme demonstrasjonene og uroen som har pågått gjennom hele sommeren i USA.

– Politisk ladede krav om å avfinansiere politiet bidrar også til å øke salget, hevder NSSF.

Foreningen sier også at det er typisk at våpensalget øker i år med presidentvalg, som i år.

Tre motiver

Også andre trekker fram de to store dominerende hendelsene i USA i år: Koronaepidemien og uroen i kjølvannet av Black Lives Matter-protestene. Et kraftig oppsving i salget i mars og juni sammenfaller med dette, påpeker universitetslektorene Aimee Huff og Michelle Barnhart ved Universitetet i Oregon i en artikkel for The Conversation, et nettsted for forskningsnyheter og analyser.

Demonstrasjoner og uro har preget en rekke amerikanske byer de siste ukene. Her fra Kenosha i Wisconsin. Foto: NTB scanpix

De har forsket på årsaker til at folk kjøper våpen. De mener det er tre grunner til at folk i USA kjøper våpen nå:

1. Uavhengighet og sikkerhet

Å kjøpe våpen bidrar til en følelse av uavhengighet, viser en studie fra 2019 forskerne viser til.

– Uavhengigheten er truet under pandemien, når tiltak for folkehelsen kan hemme individuell frithet, inkludert friheten til å reise, drive forretninger, samles i store grupper eller besøke de eldre. Våpeneierskap kan være motivert av troen på at det å eie våpen bidrar til å sikre frihet til å gjøre og leve som man ønsker, særlig for personer som er opptatt av beskyttelse og forsvar, skriver forskerne.

Våpenkjøp kan ofte være grunnet i en følelse av at verden generelt er farlig, ifølge en studie forskerne viser til, om psykologiske årsaker til hvorfor noen velger å ha våpen.

2. Markedsforhold

Da mange forretninger i mars og april stengte på grunn av koronakrisen, lot mange guvernører våpenhandlere bli unntatt fordi de ble kategorisert som «essensiell næring».

– Dette forsterket legitimiteten til våpen og våpenhandlere i USA, ved å styrke oppfatningen om at våpenkjøp er noe som er hensiktsmessig og nødvendig, påpeker forskerne i artikkelen i The Conversation.

I tillegg førte pågangen til at det ble det mangel på våpen, ammunisjon og våpenutstyr hos forhandlerne, noe som igjen kan føre til at kundene får en følelse av at det er viktig å skaffe seg det som er mangelvare. Dermed vil de gjøre mer for å skaffe seg det, og kjøpe mer enn de egentlig hadde tenkt, påpeker de.

3. Sosial samhørighet

Sosial samhørighet gjennom forbruk er et velkjent fenomen i forbruksforskning. Våpenhandlere kan fungere som sosiale møteplasser med ekspertise, der man også kan møte likesinnede.

– Amerikanere som ikke har tatt del i kjøpebonanzaen stiller seg kanskje spørrende til hvordan et våpen kan ha noen virkning i møte med et virus eller mot folk som er med på opptøyer i byer langt unna. I krisetider ønsker borgere å føle seg sammensveiset, trygge og uavhengige. For noen amerikanere kan det å kjøpe våpen bidra til dette, mener forskerne ved universitetet i Oregon.

Mer våpen i demonstrasjoner

To måneder før valget er USA sterkt splittet politisk, og en rekke byer har hatt vold og uro denne sommeren, i kjølvannet av protester mot rasisme og politivold. President Donald Trump kom tirsdag til byen Kenosha i Wisconsin, der det har vært svært urolig etter at afroamerikanske Jacob Blake ble skutt flere ganger i ryggen for halvannen uke siden.

Et par dager senere skjøt en 17 år gammel gutt som er med i en milits fra ytre høyre tre demonstranter i byen, hvorav to av dem døde.

Det kommer til å bli flere slike skyteepisoder fra nå og fram til valget, tror Spencer Sunshine, som forsker på høyreorienterte grupper i USA.

– Det kan bli langt verre fordi jeg tror ingen av sidene vil vike, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Han sier at ekstremistgrupper både på ytre høyre og ytre venstre lenge har eksistert i USA, men det som er nytt, er at det nå er mye våpen på folk i demonstrasjoner.

– For mer enn fire år siden så man bare væpnede demonstrasjoner i Arizona, der de har svært liberale våpenlover, sier han.

