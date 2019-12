Valgdagsmåling: Ligger an til sterkt konservativt flertall

LONDON (Dagsavisen): Om dette stemmer, blir det en radikal omtegning av det politiske kartet. De konservative ligger an til et solid flertall, ifølge valgdagsmålingen som ble presentert på BBC, ITV og Sky News idet valglokalene stengte torsdag kveld kl 23 norsk tid. Valgdagsmålingen gir 368 plasser til toryene, 191 plasser til Labour, 55 til skotske SNP og 13 til Liberaldemokratene.

Et flertall for De konservative vil gi mandatet Johnson trenger for å gjennomføre sitt slagord: «Get brexit done».

Resultatet av valget vil trolig ta flere timer å få. De 650 valgkretsene i England, Skottland, Wales og Nord-Irland telles opp utover hele natten, de siste først i morgentimene fredag.

Ledet på alle målinger

Samtlige målinger før valget har vist en relativt god ledelse for De konservative, men den har minsket de siste par ukene. Det store spørsmålet er om De konservative får rent flertall eller ikke. Dette avhenger av hvor mange seter hvert parti tar. Det britiske valgsystemet består av enkeltmannskretser der kun det største partiet i hver krets får representanten til Underhuset.

De konservative har satset mye på å stjele mange kretser fra Labour i Midt- og Nord-England, der mange stemte for brexit i 2016. Det knytter seg spenning til om de lykkes med dette. Spørsmålet er også om De konservative mister mange kretser i «remain»-områder, de som stemte for å bli i EU.

Lover utmelding

Statsminister Boris Johnson har lovet en snarlig utmelding av EU dersom De konservative får rent flertall. Det vil trolig skje før jul, selv om fristen er 31. januar. Deretter følger en overgangsperiode ut 2020, der Storbritannia og EU skal forhandle om de fremtidige handelsrelasjonene.

Opposisjonspartiene gikk til valg på en ny folkeavstemning om EU der et av alternativene ville være å bli i EU likevel. Med konservativt rent flertall vil dette ikke skje.

Labour-leder Jeremy Corbyn og konservative Boris Johnson ved valglokalene torsdag. Foto: NTB scanpix

Overgang ut 2020

Så langt har det ikke lykkes det britiske regjeringen å sikre flertall for noen utmeldingsavtale med EU i det britiske parlamentet. Dette vil endre seg dersom De konservative får et rent flertall i dette valget.

Avtalen som er forhandlet fram mellom Storbritannia og EU fra før av, handler om utmeldingen, mens det fremtidige forholdet ikke er avklart. Det vil derfor ikke bli slutt på forhandlinger og debatt om brexit selv om utmeldingen gjennomføres snarlig. Dersom det ikke blir enighet om en handelsavtale innen 2020 kan det være at landet går uten en avtale.

Tok over

Om Boris Johnson seirer i dette valget vil han være statsministeren som fikk gjennom EU-utmelding, tre og et halvt år etter folkeavstemningen i 2016. Forgjengeren, Theresa May, lyktes ikke i å få Underhuset med på sin avtale med EU.

Da Boris Johnson tok over som partileder og statsminister i sommer, startet han en ny forhandling med EU om en endret avtale. Denne kom på plass tidligere i høst. Den innebærer blant annet at Storbritannia også går ut av det indre marked (som Norge er en del av selv om vi ikke er medlem av EU). Landet går også ut av EUs tollunion, mens Nord-Irland, som har grense til EU-medlemmet Irland, skal følge EUs handelsregler på flere områder.

Omstridt Corbyn

Dersom Labour gjør et dårlig valg vil det skape en massiv debatt og krav om avgangen til partileder Jeremy Corbyn, som er en svært omstridt frontfigur.

Han er elsket av mange av sine tilhengere, blant annet blant de mange nye radikale unge Labour-velgerne som har kommet til partiet de siste årene, mange en del av grasrotorganisasjonen Momentum.

Samtidig er han sterkt mislikt av store deler av velgermassen, som mener han er for radikal. Mange mener også han har vært for vag og vinglete på brexit, som for mange er en avgjørende sak.

Mens De konservative har fokusert på brexit, har Labour lagt fram et radikalt valgprogram der det er lagt opp til massiv pengebruk i offentlig sektor, blant annet helsevesenet.

