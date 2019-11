Saken oppdateres

– Marie Yovanovitch ble utsatt for en svertekampanje og plassert på sidelinjen av Trump fordi hun ble ansett som et hinder for presidentens personlige og politiske agenda, sa Schiff i sitt åpningsinnlegg i riksrettshøringen i etterretningskomiteen i Representantenes hus fredag.

Spørsmålet er ikke hvorvidt Trump ville avsette Yovanovitch, men hvorfor han ville gjøre det, sa etterretningskomiteens leder Adam Schiff (D).

Schiff sa at hun i noens øyne «var for rå på å bekjempe korrupsjon, og hennes standhaftige prinsipper gjorde at hun skaffet seg fiender».

– Det ble klart at president Trump ville ha henne bort, sa Schiff.

Yovanovitch begynte sitt åpningsinnlegg etter Schiffs innledningsinnlegg i den andre offentlige høringen fredag.

Truet

Advokat Daniel Goldman leder utspørringen for demokratene. På spørsmål fra han om hun følte seg truet av Donald Trump etter utasgnet: «Hun kommer til å bli utsatt for noe» i samtale med Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj, var Yovanovitch klar og tydelig:

– Ja, det gjorde jeg.

Det er første gang at hun forklarer seg i offentlighet. I forrige måned forklarte hun seg bak lukkede dører. Da sa hun at hun ble bedt om «å passe seg» før hun ble avsatt som ambassadør i april.

Det er ikke ventet at hun kan bidra med noe substansielt nytt om den mye omtalte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj, siden den fant sted flere måneder senere.

Allerede da fredagens høring startet angrep Donald Trump den tidligere ambassadøren på Twitter:

«Uansett hvor hun dro gikk det dårlig», skriver han.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

– Det er veldig truende sa Yovanovitch på spørsmål om hva hun tenker om at USAs president angriper henne på Twitter, også under selve høringen.

Komiteleder Adam Schiff (D) stanset sågar høringen og leste opp Trumps meldinger på Twitter.

«Krise i utenriksdepartementet»

Yovanovitch sier at hun var offer for en feilinformasjonskampanje som benyttet seg av «uoffisielle bakkanaler» og som førte til at hun ble fjernet fra stillingen som USAs ambassadør til Ukraina.

Hun sier at hun fortsatt lar seg overraske over at amerikanere stilte seg på siden til «ukrainere som foretrakk å følge de gamle korrupte reglene» for å få henne fjernet, skriver NTB.

Yovanovitch sier også at høytstående personer i utenriksdepartementet ikke forsvarte henne fra angrep som kom fra president Donald Trumps allierte, blant dem tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani. I sin forklaring i etterretningskomiteen i riksrettshøringen i Representantenes hus fredag sier hun at det nå er krise i utenriksdepartementet.

– Utenriksdepartementet hules ut fra innsiden på en konkurranseutsatt og komplisert tid på verdensscenen, sier hun.

Utskrift

Fredag ble det også klart at Trump offentliggjør utskriften av en telefonsamtale han hadde med Ukrainas president i april, skriver NTB.