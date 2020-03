Presidenten ønsker blant annet å skrive ut sjekker direkte til amerikanske borgere for å gi dem økonomisk nødhjelp, et høyst uvanlig tiltak.

– Folk trenger kontanter nå, sier finansminister Steven Mnuchin.

– Akkurat nå, er planen her i praksis bare å skyfle penger ut av et helikopter. Der et en dårlig idé, sier senator Ben Sasse om pengedrysset som ofte omtales som nettopp «helikopterpenger».

– Unik situasjon

Utebetalingene vil være en del av en større krisepakke som inkluderer et solid skattekutt for lønnsmottakere. Luftfartssektoren skal få 50 milliarder i økonomisk hjelp, mens fem ganger så mye – 250 milliarder dollar – settes av til å hjelpe småbedrifter, sier kilder som kjenner innholdet i pakken til nyhetsbyrået AP.

– Dette er en veldig unik situasjon. Vi har lagt et forslag på bordet som vil tilføre økonomien 1.000 milliarder dollar, sier Mnuchin. Den republikanske senatoren John Thune sa kort tid etterpå til mediene at det kan bli «opptil» 1.000 milliarder.

Med dagens kurs gir det en prislapp på godt over 10.000 milliarder kroner, mer enn det norske oljefondet.

Motstand

Men først skal Senatet stemme over en pakke som blant annet skal dekke sykelønn, kriseforsyninger av mat og gratis smittetesting.

Representantenes hus har sagt ja, men forslaget møter motstand blant Trumps republikanske partifeller i Senatet.

– Om det får deg til å kaste opp, så stem for det likevel, er gruppeleder Mitch McConnells råd til kolleger som nøler med å sende lovforlaget videre for presidentens godkjenning.

Han lover å holde Senatet samlet til jobben er gjort.

– Arbeidsfolk først

Demokratene i Senatet har kommet med et eget forslag på 750 milliarder dollar, 400 milliarder til å støtte sykehus og andre akuttiltak og 350 milliarder for å styrke det sosiale sikkerhetsnettet i form av arbeidsledighetstrygd og andre ytelser.

– Hjelpen må gå til arbeidsfolk først, understreker gruppeleder Chuck Schumer, ikke som under finanskrisen i 2008, da bankene ble prioritert.

Den redningspakken kostet for øvrig 700 milliarder dollar, mens det året etter ble brukt 800 milliarder på å få fart på økonomien igjen etter finanskrisen.

Men selv det betydelig større beløpet som forespeiles nå, vil trolig ikke være nok til å hindre at millioner mister jobben, ifølge flere økonomer.

Blir bedt om å ikke gå ut

Som ellers i verden er det ikke bare økonomiske tiltak som settes inn mot koronaepidemien og dens virkninger. Trump vil også bruke forsvaret til å sette opp feltsykehus.

Mens Senatet møtes er resten av kongressbygningen stengt, og folk blir bedt om å unngå store menneskemengder. Unge mennesker blir bedt om å være spesielt oppmerksomme og slutte å gå ut, ettersom tilsynelatende friske mennesker kan spre viruset.

Likevel ble det gjennomført nominasjonsvalg som planlagt i tre delstater tirsdag. Bare Ohio avlyste valget i siste liten.